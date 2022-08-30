〈矽格法說〉下半年營運持穩 考慮赴東南亞、美國擴產

矽格 (6257-TW) 今 (30) 日召開法說會，展望下半年，總經理葉燦鍊坦言，確實有收到手機客戶調整庫存的通知，部分手機客戶預期要到明年第 1 季去化庫存完畢，另外，鑒於地緣政治因素，不排除未來在馬來西亞、美國等地建立生產基地。

葉燦鍊指出，目前手機市場都處於庫存調整階段，相關業務略有下滑，PC 表現也不佳，但車用、高速運算、網通成長仍強勁，產能逐步移往網通，該應用需求表現佳。

葉燦鍊說，安卓 (Android) 手機客戶較保守，預計庫存去化將需 2-3 個季度，不過樂見第四季手機品牌推新品，帶動新一波需求，但仍要觀察庫存去化速度；而美系手機品牌廠客戶，第三季起需求看佳。

矽格預期，第三季仍將優於第一季，第四季估持平本季，全年有機會雙位數成長。產能利用率方面，矽格上半年平均稼動率約 8 成多，預估下半年將落在 75-80% 區間，其中資料中心和網通應用稼動率可達 85% 左右。

展望明年，葉燦鍊認為，今年第四季至明年成長較快仍是資料中心與網通應用，車用目前是小幅成長，但仍看好車用市場，今年營收已較去年同期成長 4 成，預計明年車用比重拚一成以上。

矽格持續布局 5G 毫米波 (mmWave) 測試業務，葉燦鍊指出，去年獲美國低軌衛星晶片訂單，成功切入低軌衛星應用，訂單涵蓋低軌衛星與基地台，但目前兩領域測試晶片量還不大。

受地緣政治風險影響，董事長黃興陽說，目前趨勢看來是產能部分供應美國，部分中國，長期來看，會研究到東南亞國家建立生產據點，首選將是馬來西亞，也有可能跟隨主要客戶移動，不排除到美國設點。

