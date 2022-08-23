米其林必比登推介出爐 台南、高雄近50家店入選

知名美食評鑑米其林於今 (23) 日公布必比登推介名單，今年首度納入台南和高雄，使必比登推介的店家數達 141 家，其中，台南有 27 個店家、高雄則有 20 個店家入選，而《台北、台中、台南＆高雄米其林指南 2022》完整名單預計於 8 月 30 日公布。

2022 必比登推介名單中，台北共 57 個店家、台中 37 個店家、台南 27 個店家、高雄 20 個店家獲選。

米其林指出，儘管有疫情影響，台灣餐飲業仍展現卓越的韌性，在今年的必比登推介名單中特別明顯，這份名單至少囊括了 20 個料理種類和風格，充分顯現在地飲食文化的多元豐富性。

此次新入選名單中，多為台灣菜和在地特色小吃，同時也有越南菜、泰國菜、川菜等店家，以及粥品、餃子、麵食、點心等料理種類。

其中，台北共 6 個店家新入選，包括經營一甲子的雲南菜老店人和園、近年兩次搬遷的阿國切仔麵遷至新址後再次入選、川畝園、小小樹食 (大安路)、台菜老店元味料理，以及雞家莊 (長春路)。

而台中 6 家新入選必比登推介的店家有竹之鄉、鳳記鵝肉老店、好先生、越南你好、小初店和牛稼莊等。

圖：米其林提供。

台南首次納入評比，即有 27 個店家獲必比登推介肯定，其中 19 家以小吃入選、5 家以台灣菜入選，如阿美飯店、東香台菜、筑馨、博仁堂、府城食府 (安平)、阿星鹹粥、大勇街無名鹹粥和小公園擔仔麵等。

圖：米其林提供。

另外，高雄 20 家必比登推介則以台菜最多，包括牛老大涮牛肉 (自強二路)、湖東牛肉館、柏弘肉燥、舊市羊肉 (岡山)、雞伯、橋邊鵝肉、老新台菜 (九如二路)、仙香飲食店和雲來坊等。

必比登推介店家提供「物有所值」的美食，意味消費者能以新台幣 1000 元以下的價位，吃到有水準的三道菜 (不含飲料)。