〈2022米其林〉餐飲界明日之星 11家餐廳入選米其林指南

米其林今 (30) 公布《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林 2022》完整名單，除摘星餐廳外，全台共有 11 家餐廳新入選指南 (原米其林餐盤)，其中，7 家位於台北、4 家位於台中，成為餐飲界明日之星。

米其林指出，此次台北有 7 家餐廳新入選指南，包括老烤箱 (義大利菜)、大腕 (燒烤)、捌伍添第 (粵菜)、Jarana(西班牙菜)、Mad by Le Kief(創新菜)、魚庒 (日本菜) 以及和蒔炭火割烹 (日本菜)。

而台中則有 4 家新餐廳新入選指南，包括飛花落院 (日本菜)、L"Atelier par Yao(時尚法國菜)、梅子 (海鮮) 和 PI(時尚歐陸菜)。

此外，今年又有 2 家餐廳新獲得綠星肯定，米其林綠星主要是頒予在永續方面有值得稱許作為的領先餐廳，今年獲得綠星肯定的是台北入選餐廳 Embers 和新獲得必比登推介肯定的小小樹食 (大安路)。

其中，Embers 致力於保護山林生態，倡議農業改革、與生產者維持緊密的關係，並致力於發揚在地文化，而小小樹食 (大安路) 對外倡議一周兩日的蔬食理念，鼓勵外帶消費者自己攜帶容器，對內則禁止使用加工品和一次性餐具，也與使用自然栽種方法的小農維持長期的關係等。