安碁資訊Q2每股賺1.94元寫新高 強化布局雲端資安市場

宏碁 (2353-TW) 集團旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今 (28) 日公布第二季財報，受惠資安市場持續成長、併購效應挹注，單季純益達 3385.4 萬元，季增 19.17%、年增 64.88%，每股純益達 1.94 元，續寫歷史新高紀錄，累計上半年純益達 6226.2 萬元，每股賺 3.61 元。

安碁資訊第二季營收達 3.91 億元，季增 9%、年增 91%，毛利率 41.17%，季增 3.44 個百分點、年減 1.15 個百分點，營益率 11.15%，季增 1.95 個百分點、年減 1.04 個百分點，稅後純益約 3385.4 萬元，季增 19.17%、年增 64.88%，每股純益達 1.94 元。

安碁資訊上半年營收達 7.5 億元、年增 95%，毛利率達 39.52%、年減 1.98 個百分點，營益率 10.21%，年減 1.65 個百分點，稅後純益 6226.2 萬元、年增 67.1%，每股純益 3.61 元，

安碁資訊表示，隨著全球地緣政治不穩定、網路安全威脅、供應鏈問題，企業組織開始轉向雲端布建，並成為企業重要營運考量，在年初併購宏碁雲架構後，即快速整合雙方資源與技術人員分工，建構雲端安全監控中心 (Cloud SOC)，可望成為現有雲端服務供應商 (CSP) 在資安維運不可或缺的重要推手。

依市調機構 Canalys 資料顯示，今年首季全球雲端服務支出達 559 億美元，其中，有近 62% 雲端服務支出流向全球前三大雲端服務業者亞馬遜 AWS、微軟 Azure、Google Cloud，因應國際前三大雲端業者差異化的雲端布局策略，安碁資訊將攜手宏碁雲架構將雲端資安監控中心 (Cloud SOC) 佈署在各自不同的雲端基礎架構上。

另一方面，宏碁旗下宏碁智雲資訊 (Acer AI Cloud Inc.) 今日也攜手國際大廠 Google，共同參與由中央與高市政府攜手合作打造亞灣新創園，將共同投入資源與人力，輔導培育南部在地新創產業。