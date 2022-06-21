強化上市櫃資安 金管會要求113家公司今年底前須設資安長

為強化公司資訊安全管理機制，金管會今 (21) 日表示，去 (2021) 年已經分兩階段要求上市櫃公司須設立資訊安全單位，其中今年底前，有 113 家上市櫃公司設立資訊安全單位，同時需指派資訊安全長，截自 3 月底，共有 46 家已經設置完成，也就是說，還有 67 家尚未完成設置，將每季追蹤。

金管會表示，在 2021 年 12 月 28 日修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」並發布相關令釋，要求實收資本額達新臺幣 100 億元以上、前一年底屬臺灣 50 指數成分公司及主要經營電子商務媒介商品或服務的上市櫃公司，應於 2022 年底前指派資訊安全長，並設置資訊安全單位，且須包含資訊安全專責主管及至少 2 名資訊安全專責人員，截自今年底共有 113 家符合資格。

第二階段則是其餘上市櫃公司，除了最近 3 年稅前純益連續虧損或最近 1 年度每股淨值低於面額者外，應於明年底前配置資訊安全主管及資訊安全人員，證期局統計有 1367 家符合資格。

金管會提醒，上市櫃公司應適當評估所面臨的資訊安全風險及需求，儘早規劃安排需投入的設備資源，及配置資訊安全專責人力，如有調整內部組織架構或人員職務的必要，應配合修訂相關內部控制制度並提報董事會通過後實施，以便於期限內符合法令要求，完成資安人力設置，提升公司資安防護能力。