新壽積極布局不動產 台中傑仕堡致力打造永續環保綠色都市

由社團法人中華民國不動產協進會舉辦的【2022 國家卓越建設獎】，新光人壽以自建大樓「新光人壽台中傑仕堡」榮獲 2022 最佳施工品質類卓越獎及 2022 最佳規劃設計類金質獎殊榮，顯見新光人壽不動產的工程品質出色，備受業界肯定。

「新光人壽台中傑仕堡」土地面積 3,689 坪，於 104 年 05 月於高鐵局公開標售時取得，新建大樓總建築面積約 7,700 坪，全案已於 111 年 3 月完工。本基地位於高鐵台中站烏日特定區，步行 5 分鐘就可抵達台鐵成功火車站、開車 8 分鐘即可到達高鐵台中站；基地接近王田交流道，開車 5 分鐘即可接上國道一號，往北可通達台中市中心、往南可接彰化市中心，區位優良、交通非常便捷。

新光人壽以永續發展理念落實園區設計，致力打造永續環保綠色都市，利用大量開放空間留設，減少建築物開挖面積，同時搭配大型喬木及可透水保水綠帶，創造出宜人的基地為氣候環境，以減緩都市熱島效應。其中規劃包含地上 11 層、地下 3 層旅館大樓，配置 140 房客房及餐廳、湯屋、健身房等設施；30 間獨棟 Villa 及 4 間三合院式家庭房。另興建地上 4 層大樓，規劃研修教室、宴會廳、及親子遊樂區等附屬設施，全區可提供國民旅遊、親子遊憩、商務會議、研修教育訓練使用。未來期盼優雅的建築外觀，能為在地注入人文氣息，提升在地居住環境品質，展現綠色低碳城市新風貌。

近年新光人壽積極布局不動產，多角化經營，隨著北中南傑仕堡系列住宅及自有大樓陸續完工，仍有杭州北路地上權案、高雄市舊總圖地上權案、南港 BOT 案、兩筆北投士林科學園區土地待開發，預期每年將替本公司帶來穩定租金收入；此外，還有新光南東大樓、新光纖維大樓等展開危老重建計畫，將陸續完成資產活化，資產增值行情可期。

新光人壽響應政府政策，致力履行「綠色營運」策略，未來將持續落實 ESG 理念，強化綠色採購，減少建築能源耗用，實踐低碳健康生活，朝綠色永續經營願景邁進。