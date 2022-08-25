新光金「Digital Day」寫下轉型新扉頁 三招賦能員工掌握致勝關鍵

新光金控 (2888 於今 (25) 日首度舉辦「新光 Digital Day - 科技賦能，掌握未來致勝關鍵」年會，攜手微軟、波士頓顧問公司、beBit TECH 等趨勢專家，以「趨勢、科技、體驗」為主軸，透過實際案例，讓與會的新光同仁與來自大專院校的金融科技實習生掌握最新趨勢與應用場景，為新光的轉型開啟全新篇章。

「讓企業失去市場優勢的不是科技的競爭，而是運用科技加速理念的實現」，新光金控資深協理張維熊表示：「我們正在見證數位開創的未來進行式，明日許多新型商業與工作模式，可能會以我們不熟悉的方式出現。現在新光要做的就是建構新思維、擴能員工，積極擁抱創新，準備好面對未來挑戰。」

第一招：趨勢– 從元宇宙聊到 ESG 掌握趨勢贏得關鍵

在全球人口、環境變遷與疫情影響下，全球都在加速科技發展，改變了消費者的生活方式，張維熊開場時透過產業創新案例、消費者習慣與行為的轉變，傳達轉型旅程中的關鍵，並啟發集團同仁思考面對未來的挑戰與機會，如何去重塑商業模式與品牌價值，不斷創新突破，持續保持競爭力。

波士頓顧問公司董事總經理暨合夥人馮博堅，以「Reimagination」破題帶領聽眾進入元宇宙的世界，說明各行業中已經有許多成功應用案例，例如客戶體驗、庫存管理、人員培訓等，並鼓勵金融業者盡早把握關鍵要素，解鎖元宇宙無限潛力，重新想像金融服務創新的未來。台灣微軟首席營運長陳慧蓉則是分享國外企業如何透過雲端技術工具，打造 ESG 解決方案，並結合數據與 AI 科技推動轉型，從中帶動投資人、環境、社會與企業間的正向循環。

第二招：科技– 打造科技共創平台 以 AI 與 ML 加速創新商模發展

新光金控以科技加速驅動數位轉型，透過 AI 人工智慧、區塊鍊、雲端、大數據的科技共創平台，讓子公司之間交流創新技術與工具，合作共同開發創新商品服務；並攜手子公司導入自動化建模工具，縮短建立模組時間，節省資料科學家建模時間約 70-80%，讓非資科背景夥伴也能輕鬆運用 AI 工具。

新光銀行數位營運長李正國更進一步分享 AI 與機器學習的關鍵思維與最佳實踐案例，如授信產品、虛擬助理、行銷應用等業務，提出並落實 Machine Learning as a Service (MLaaS) 概念，建立機器人學習平台，讓銀行內部能共用 AI 與 ML 資源，提升整體科技力。

第三招：體驗– 重視客戶與員工體驗，解決痛點、創造新價值

beBit TECH 執行長陳鼎文在會中提到，新世代的顧客經營思維不再是先引流再經營，而是以經營帶動引流的正向循環，以營運數據（O-Data）及體驗數據（X-Data）驅動全通路協作服務，才能為企業創造更長遠的價值。新光人壽資深協理廖晨旭以「保險科技翻轉新壽 60 年老店」為主題，提出客戶經營新模式，分享新光人壽如何以科技搭建全方位客戶體驗，由顧客旅程地圖，從每個接觸點獲悉顧客真正需求，優化體驗來感動顧客，進而發掘新商機，為客戶與公司創造新價值。

日新月異的數位金融科技使得相關法規更加複雜，調整變動也更加頻繁，這也造成法遵人員必須花費更多時間與心力來比對、了解法令異動狀況，金融業的法令遵循成本不斷提升。新光金控亦啟動 RegTech 導入專案，以 AI 技術解決法遵人員的痛點，目前正在模型建置階段，預計 2023 年起全面串接，未來將可減少繁瑣事務時間，加速更多創新專案的發展。

驚喜彩蛋來應援！SPARK Heroes 成果展示創新力

年會現場更有新光金控第二屆「SPARK Heroes」數位科技人才培育計畫成果發表，以「AI 人工智慧」與「Data 大數據」為雙軸，包含：

「智能質檢」：透過語音、證件的識別，達成人機協作，減少審查時間，增加日後遠距服務胃納量。

「駭客行為分析模型」：透過 AI 有效監控以往被忽略的駭客攻擊行為，讓資安能力升級，更有效的保護客戶資料與公司機密。

「MLOps 探討與研究」：透過模型自動化管線的打造，加強 AI 專案的落地與提升模型更新修復速度，讓 AI 能更快速的為業務單位進行加值服務。

在三招武功下，新光金控期勉全體同仁在推動數位轉型的旅途上，能夠掌握先機、超前部屬，並攜手金融科技夥伴一同前行！