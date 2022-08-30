星展攜手和潤合作串聯API 提升競爭力

星展銀行 (台灣) 宣布與和潤企業合作，完成汽車金融業界首件與銀行業成功串聯 API 之合作，透過「DBS IDEAL RAPID 企業帳戶即時管理服務」，優化和潤的業務流程，有效提升整體業績與競爭力，鞏固和潤企業在汽車金融業界的領導地位。

星展積極開發 API 供不同產業的企業客戶串聯其既有系統、整合其上下游廠商，藉此簡化流程以提升營運效率，目前在亞洲與各大企業客戶合作，共已建置超過 200 支 API 服務。

星展銀行 (台灣) 表示，自 2018 年起導入 API 串聯經驗，目前已協助 34 家企業客戶量身打造 API 串聯服務，產業範疇遍及保險、金流、科技、製造、傳產、紡織、電子商務、租車與平台業者等。

星展銀行 (台灣) 表示，針對和潤企業的業務需求與作業流程創新，導入 DBS IDEAL RAPID 與客戶 ERP 系統對接，有效整合金流與資訊流，打造專屬的數位化解決方案，省去 ERP 和傳統網銀平台重複操作的環節，實現即時的車貸放款流程，增進資金管理效率。

星展銀行 (台灣) 環球金融交易服務處負責人陶曉昀表示，DBS IDEAL RAPID 能協助企業客戶在尋求新的產品與解決方案時，提供即時且便捷的數位金融服務，進而改善流程並提升營運效率。

陶曉昀指出，和潤企業的金流與資訊流效率透過 API 串聯而提升，未來將持續滿足客戶需求，開發各式 API 工具供企業串聯，協助升級企業的數位金融應用，以期創造更高績效。

星展銀行表示，DBS IDEAL RAPID 功能包含入帳通知、帳戶餘額與交易查詢、台幣付款、台幣扣帳收款、虛擬帳號管理等，能讓不同產業企業客戶根據自身需求，使用各種 API 串聯，進而取得符合需求的金融解決方案。



