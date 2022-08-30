少了兩片 價格不變！64%消費者更擔心縮水式通膨

美國通膨率居於 40 年高點，在這萬物齊漲的年代，就算標價相同，消費者也能感受到「縮水式」通膨 (shrinkflation)，意味著同樣價格，但購得的內容量減少或尺寸縮減。

根據 Morning Consult 最新調查，近 2/3 或約 64% 成年受訪者擔心縮水式通膨，同時 54% 受訪者已經看到或聽聞過這一類現象。

根據 Morning Consult 的民意調查，消費者有感的縮水主要類別包括零食、食品、冷凍食品、肉類、麵包和糕點。

調查顯示，發現產品縮水的消費者有 49% 選購他牌，另外 48% 則選用企業自有品牌，而捨棄名牌，另外 33% 消費者則選擇以量制價，大批採購而不再少量購入。

一些消費者乾脆全部停止購買特定品牌，尋找沒出現縮水式通膨的商品，並將縮水產品辦理退貨。

根據 Morning Consult 調查，在察覺縮水通膨的受訪者中，只有 16% 不會採取行動。

Morning Consult 食品和飲料分析師 Emily Moquin 表示，消費者多月來已經指出縮水式通膨的例子，在各公司面臨更昂貴的天然氣和原料成本，以及供應鏈限制下，此一趨勢漸成主宰。

與此同時，Moquin 指出，由於物價攀升，消費者對購得的東西「縮水」更加敏感。

Consumer World 創始人兼編輯 Edgar Dworsky 表示，這種縮水式通膨獲得市場關注，但並非新鮮事，因為這種縮水省成本的做法已持續幾十年，只是現在因為通膨激烈，導致更多商品「縮水」。

Dworsky 表示，企業可能改變包裝方式，降低縮水感，例如盒裝外觀一樣大，但打開蓋子後內部配置一塊凸層，減少空間可放置的內容量。

他說：「貨架上的商品恐怕難以恢復到過往的尺寸了，消費者必須自己留意商品淨重。」