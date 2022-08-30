調查：「清零政策」是美企在中國營運的頭號挑戰

美中貿易全國委員會 (USCBC) 週一 (29 日) 發布《中國商業環境調查》結果指出，美企對中國未來商業前景的樂觀情緒跌至歷史新低，其中中國新冠病毒「清零政策」取代了「美中關係」，成為美企在中國營運的頭號挑戰

USCBC 從 6 月開始對其 117 家美國在中國會員公司進行調查，大部分受訪企業都已在中國經營 20 年以上，且總部位是位於美國的大型跨國企業。

最新調查結果顯示，美企對於在中國營運環境的信心跌至歷史最低點，其中「清零政策」成為美企首要擔憂，取代早前連續四年被列為頭號挑戰的「美中關係。」

該調查列出美企在華運營面臨的十大挑戰：

第一：疫情封控之企業關停廠

第二：美中關係

第三：疫情封控之旅行限制

第四：數據、個人資訊和網路安全規則

第五：成本上升

第六：美中技術脫鉤

第七：與中國本土企業的競爭

第八：產業政策

第九：在中國採購政策

第十：智慧財產權保護

由於中國封控措施可能再次迫使企業中斷部分營運，對消費需求帶來影響，這些都在削弱美國企業對營商環境的信心。USCBC 週一表示，雖然大多數接受調查的公司表示，「清零政策」造成的負面影響可以改善，但 44% 的公司認為，這需要數年時間才能恢復商業信心。

美中貿易全國委員會會長 Craig Allen 認為：「除了長期以來的中國產業政策擔憂外，地緣政治緊張局勢或數據安全等新的擔憂正在變得更加明顯，美中技術脫鉤不符合任何一方的利益。」

USCBC 調查指出，美企對中國未來五年商業前景的樂觀情緒已從 2013 年的 88% 降至 2022 年的 51%，創下歷史新低。儘管去年在中國的業務去年實現盈利，近 90% 的受訪企業認為今年盈利幾乎肯定會下降。

而隨著拜登政府大力鼓吹美國製造，希望關鍵產業供應鏈落腳美國，該調查顯示，過去一年有 24% 的企業已將部分供應鏈遷出中國， 2021 年調查中此比例為 14%。