大同調整綠能事業佈局 鎖定三大方向

大同 (2371-TW) 近期積極拓展新能源業務，並重新調整能源事業佈局，除子公司智慧能源整合商大同智能規劃 IPO 外，未來也將著重三大業務方向，包括綠電事業、儲能事業以及 PV+ESS(儲能系統)。

大同能源事業進行組織重整後，整合集團綠電、儲能及系統軟體部門至子公司大同智能，此外，為迎合國際能源發展趨勢與台灣市場需求，也規劃大同智能 IPO。

公司強調，大同智能未來主要業務方向中，綠電事業涵蓋場域大型化、 綠電多元化、開發整合性場域、企業廠房、綠電交易事業；儲能事業除 AFC(儲能自動頻率控制) 市場外，會增加儲能運用功能，如錶後及不同場域、智能系統建置等；PV+ESS 方面包括光儲、能源大用戶、區域能源系統、微電網等。

大同表示，目前已在全台建置 1297 處太陽光電案場，總掛表量達 254MWp，累計發電量達 9.07 億度；此外，大同智能獲得 TESLA「安裝充電設備服務」廠商認證資格，目前充電樁累計建置 300 座，同時也取得「售電業執照」 ，並與多家客戶簽訂購售電 MOU。

大同儲能事業則有三大主軸，分別為儲能調頻輔助服務、再生能源整合儲能應用、國內外偏鄉 / 離島微電網建置，以及四大服務項目，包括運轉與維護、AFC 儲能自建、電力聚合服務以及 EPC 統包設計規劃建置。