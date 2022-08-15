大同Q2每股賺0.19元 連五季獲利

大同 (2371-TW) 今 (15) 日公布財報，第二季稅後純益 4.39 億元，季減 15.8%、年減 46.8%，每股純益 0.19 元，是去年第二季以來連續五季獲利；上半年稅後純益 9.62 億元，年增 82.8%，每股純益 0.41 元。

大同第二季營收 68.22 億元，季減 10.97%、年減 7.9%，毛利率 27.3%，季減 1.24 個百分點、年增 0.8 個百分點，營益率 8.9%，季減 2.64 個百分點、年增 3 個百分點，稅後純益 4.39 億元，季減 15.8%、年減 46.8%，每股純益 0.19 元。

大同上半年營收 144.8 億元，年增 3.6%，毛利率 28%，年增 3.3 個百分點，營益率 10.3%，年增 7.3 個百分點，稅後純益 9.62 億元，年增 82.8%，每股純益 0.41 元。

大同表示，儘管上半年面臨疫情、原物料高漲，本業與轉投資雙雙仍有不錯的表現，本業受惠電力、能源產業需求帶動下，重電事業營收年增達 51%、馬達成長 8%，太陽能與智慧能源年增 3%。

轉投資方面，尚志資產開發大同莊園一期、和田合建案陸續完成交屋，精英電腦積極調整產品結構，大同世界科技持續服務轉型，大同綜合訊電致力於強化直營通路服務，投資事業持續挹注投資收益。

大同重電與西門子能源合作，進入風力發電市場，包含海上與陸上變電站，搶攻台電電廠機組增設及再生能源升壓站建置商機。

太陽能事業則已在全台擁有 1275 個太陽能發電案場，建置容量超過 250MW，並計畫在 2025 年達成 1GW 的發電目標；儲能事業也預計在 2025 年達到 300 MW 的規模。