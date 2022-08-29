群創導入高效率節能型鼓風機 估可節電4成

面板大廠群創 (3481-TW) 因應氣候變遷、能源耗竭衝擊，近年積極開發節能設備，內部近期導入高效率節能型鼓風機，精進能源使用效率，估年節電達約 1667 萬度電，節電約 4 成，同時年減 8485 噸 CO2e 碳排量，強化落實綠色製造。

面板廠為高耗能產業之一，群創說，生產製程排放的有機廢水採用好氧生物方式削減污染物，傳統使用魯氏鼓風機 24 小時連續運轉曝氣供氧，維持生物活性，用電量約占整廢水廠 44%，這次導入高效率節能型鼓風機，以螺旋式轉子設計改善壓縮效率，可望節省用電約 4 成，達 42%。

群創進一步指出，在改善過程中也將搭配自動調控程式開發，以水質分析儀即時監測廢水中污染物多寡，持續動態調整鼓風機負載達最適化控制，且高效率節能型鼓風機可有效維持製程有機廢水生物處理系統的穩定運轉，有助提升設備妥善率，並降低維護保養成本與人力負擔。

面對 2050 淨零排放目標，群創表示，將持續以創新技術追求能資源最佳使用效率，提升低碳綠色生產效益、有效降低溫室氣體排放，同時攜手設備供應商以能源技術服務 ESCO 模式合作，透過汰換高效率節能設備，提升節能績效，內部也以落實 3Gos 的群創永續進行式做為發展目標。

營運方面，由於面板產業迎逆風，群創對下半年展望仍相對保守，估本季將呈現量減價持穩的走勢，但認為在供需兩端持續調整下，今年底將是此波產業景氣循環的底部，明年初可望開始朝正向發展。