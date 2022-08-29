中美跨境監管合作跨出重要一步 今年已有13家中資赴美上市

中國官方上周五 (26 日) 宣布，證監會、財政部和美國公開發行公司會計監督委員會 (PCAOB) 簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。根據統計，今年截至上周末已有 13 家中資企業赴美上市。

中國官方於上周五晚間發布消息，指出證監會、財政部和美國 PCAOB 簽署審計監管合作協議，將依據兩國法律法規，尊重國際通行做法，按照對等互利原則，就雙方對相關會計師事務所合作開展監管檢查和調查活動作出了明確約定，形成了符合雙方法規和監管要求的合作框架。

該份聲明也提到，中美雙方監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上邁出重要一步，為下一階段雙方積極、專業、務實推動奠定了合作基礎。依法推動跨境審計監管合作，將有利於進一步提高會計師事務所執業質量，保護投資者合法權益，也有利於為企業依法合規開展跨境上市活動營造良好的國際監管環境。

雖然內容當中沒有提到「在美上市公司」的相關字眼，但根據萬得資訊，在中美推動跨境監管合作的同時，截至 8 月 27 日為止，已經有 13 家中資企業赴美上市，且在美上市的中概股共有 286 家，總市值達 1.18 兆美元。

中金公司首席經濟學家彭文生表示，下一步，中美雙方將根據合作協議對相關會計師事務所合作來展開日常檢查與調查活動，最後若取得實質性進展，將有助於緩解市場壓力和部分中概股退市風險，有助於保護投資者權益；中長期來看，有助於維持中國企業跨境融資管道暢通，促進新創企業海外融資，這對上市公司、投資者和中美雙方都有利。

此外，中國官媒《環球時報》的一篇社論提到，中概股審計是中美合作的象徵性案例，並重炮抨擊美國前總統川普在 2020 年底簽署「外國公司問責法」，助長市場監管的泛政治化，污名化中國各種舉措成為常態，構成中美金融脫鉤的衝動。

雖然環球時報該篇社論砲聲隆隆，不過對於這次中美雙方達成審計監管的合作協議也給予肯定，認為中美雙方只要秉持對等互利原則，在一些重要敏感議題上，仍有辦法在解決方案達成共識。