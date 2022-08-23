和潤調價因應升息 估今年成本增約2億元

和潤 (6592-TW) 今 (23) 日召開法說會時指出，由於我國央行今年已連續二度升息，近 2-3 個月經營成本的確有增加，不過，3 月起已對產品價格檢討調整，成本增幅會較升息幅度小，初估升息將使今年約增 2 億多元的成本。

和潤表示，在升息影響下，不排除下半年資金成本費用會逐步提升，初估今年約增 2 億元，影響還在可控範圍內，會快速調整價格來反應市場變化，而上半年台灣事業體仍維持 20% 的獲利增長。

不過，和潤表示，由於中國人行並未升息，甚至降存準率，在中國的資金成本反而沒有上漲。

和潤提到，在台灣延滯率約 0.6%，而中國過去平均約在 2-2.5% 間，惟受上半年疫情影響，目前來到 2.5-3% 間，整體資產品質仍維持在健康水位。

另一方面，和潤也提到，新成立的和潤電能目前業務概況主要有創能、儲能和充電樁三大方向，其中，創能聚焦太陽能自行開發案場，或與其他業者合作，案場持續增加中，而儲能配合台電用電需求，已有幾個案場進行中，而隨著電動車發展所需，也將陸續建構充電樁。

對於日前和泰車 (2207-TW) 因缺車下修今年銷售規模約 5%，和潤指出，缺車是全面性的狀況，並非僅 TOYOTA、LEXUS 等品牌，且承作新車業務占比不到 20%，預料僅有些微影響，看好中古車業務式仍具不小的拓展空間。

另外，和潤說明，目前在中國當地客戶較屬於一般機器設備的中小企業，未受中國限電措施影響。