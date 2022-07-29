和潤完成100億聯貸案 超額認購率200%

和潤企業 (6592-TW) 今 (29) 日宣布與旗下中國子公司和運國際租賃於 7 月底完成總額新台幣 100 億元聯貸案，獲 9 家日商金融機構支持，超額認購率達 200% 之上，顯示在海外的籌資能力強勁。

和潤說明，於日本境內當地銀行籌組日圓聯貸案，全案最終以日圓 250 億元 (折合新台幣約 56 億元) 結案，同時，和運國際租賃也完成人民幣 9.8 億元 (折合新台幣約 44 億元) 聯貸案簽約，此兩檔聯貸案籌組均委由日商瑞穗銀行統籌主辦，分別締下 201%、204% 高超額認購率。

和潤本次聯貸案獲日商瑞穗銀行、東京之星銀行、信金中央金庫銀行、靜岡銀行、大同生命保險、山陰合同銀行、千葉銀行、山梨中央銀行和京葉銀行等共 9 家日商金融機構支持，此為繼去年日本當地銀行 300 億日圓聯貸案後，再次受日本當地銀行支持。

而和運國際租賃聯貸案本次參貸銀行則涵蓋台資、外資和中資共 12 家金融機構參與。

和潤近年業務轉型成功，從汽機車領域跨足非車領域，業務發展資金需求隨之增加，和潤強調，透過多元化籌資管道，有助於穩定資金成本，強健營運發展。

而和運國際租賃今年為擴大成長動能，積極擴充營運汽車牌照資源、導入新租賃產品，例如光伏設備 (太陽能相關設備)、深化物流車合作平台等營運專案，全面朝多角化發展。