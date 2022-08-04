經濟放緩 聯強Q2純益雙減 EPS 1.43元

聯強 (2347-TW) 今 (4) 日公布財報，受到整體經濟活動放緩，第二季雙率雙降，稅後純益 23.78 億元，季減 13.44%、年減 2.75%，每股純益 1.43 元；上半年純益也降至 49.23 億元，每股純益 2.95 元。

聯強說明，第二季整體經濟活動明顯放緩，市場雜音不斷，確實對企業營運造成影響。在營收表現上，雖然聯強藉由推動營運服務平台 (MSP) 擴大市佔，保持業績向上成長，但受到中國封控、通膨、升息等因素影響，營運成本提高，使得獲利狀況低於預期。

聯強第二季營收 1034 億元，季增 2.5%、年增 7%；毛利率 4%，季減 0.25 個百分點、年減 0.22 個百分點；營益率 1.92%，季減 0.35 個百分點、年減 0.19 個百分點。

上半年方面，營收 2042.19 億元，年增 11.41%；毛利率 4.12%，年減 0.32 個百分點；營益率 2.1%，年減 0.2 個百分點；稅後純益 49.23 億元，年減 16.18%，每股純益 2.95 元。

展望第三季，聯強預期，市場仍會有傳統旺季效應，加上新產品推出、缺貨狀況舒緩、各品牌商加大行銷力度，樂觀看待營收表現；獲利部分，聯強因轉投資的會計處理改變，依 IFRS 國際會計準則規定，本季將會認列一次性評價利益約 67 億元，約每股純益 4 元。

從聯強第二季產品結構來看，資料中心相關產品、網路資安、雲端服務與 AIoT 等都有 2 成以上的年增幅；元件業務受惠工廠解封加速趕工生產，以及新客戶開發有成，推升第二季營收創高。