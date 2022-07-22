聯強認列Concentrix評價利益67億元 業外大進補

聯強 (2347-TW) 公告，子公司 Peer Developments Ltd.(Peer) 對轉投資公司 Concentrix Corporation (CNXC-US) 喪失影響力，將由權益法投資改為按公允價值衡量之金融資產，並將認列一次性評價利益，扣除相關稅負後，業外將認列未實現利益 67 億元。

聯強也是繼神達 (3706-TW) 後，因對 Concentrix 持股比例下降，對該公司喪失影響力，決議將由權益法變更為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」。

聯強子公司 Peer 去年中就處份 Concentrix 共 26.2 萬股，處份利益 2597.7 萬美元、約新台幣 7.27 億元，此次認列評價利益 67 億元，業外大進補。

目前聯強約持有 Concentrix 359.8 萬股，持股比約 6.9%。未來會不會再降低持股，副總裁杜書全曾表示，目前都不排除任何可能性。

Concentrix 主要經營商務運作服務 (BPO)，Concentrix 原為聯強另一轉投資 SYNNEX Corporation(新聚思) (SNX-US) 旗下子公司，在 2020 年 12 月分拆成為獨立商業服務商。