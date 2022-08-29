金屬價回落+新品出貨 泰金-KY毛利率將走出谷底

家飾鑄件廠廠泰金 - KY (6629-TW) 第三季新產品開始出貨，且因國際原物料金屬報價下滑，成本壓力已明顯較第二季減輕，預料毛利率將走出谷底，下半年獲利轉佳。

泰金 - KY 上半年稅後純益爲 7739 萬元，年減 37.31%，每股純益 2.17 元，主要是因第二季受金屬原物料如鋅、銅等價格走高，成本壓力大幅增加，衝擊獲利能力。

泰金 - KY 第二季營收 3.57 億元，毛利率爲 15.92%，季減 7.17 個百分點，年減 10.65 個百分點，單季稅後純益爲 2234 萬元，季減 59.42%，年減 57.29%，每股純益爲 0.63 元。

泰金 - KY 主管指出，雖然與歐美客戶端訂有因原物料價格上漲的調價機制，但第二季國際鋅金屬價格急速攀高、達 4500 美元，即便有調價機制也難以及時反映，造成當季獲利大減。

泰金 - KY 主管指出，目前國際金屬原物料價格已由歷史高檔回落，加上對客戶端調價遞延反映，及新開發中高階衛浴產品，7 月出貨美系大型裝修連鎖客戶通路，可望進一步帶動下半年營收及獲利回穩，毛利率也可望由第二季的 15.92% 回升。

泰金 - KY 7 月單月營收以 1.43 億元改寫歷史新高，在整體訂單暢旺及新產品持續交貨之下，8 月營收有機會創新高；前 7 月營收爲 8.23 億元，年增 0.81%。在窗飾、衛浴產品出貨增溫推升下，法人估泰金 - KY 今年營收可較去年成長。