【袁志峰專欄】美股急跌是低吸港股機會

今日推介 - 石藥集團 (1093), 上日收市 $8.04

1) 股市前景

上周中美股市下跌，上証指數及深証成指跌 0.7% 及 2.4%，主要受困於經濟增長放緩，標指及納指跌 4.0% 及 4.4%，主因是加息預期強化引致估值下調。同期港股反彈，恒指及恒生科指升 2.0% 及 2.6%，市傳中概股審計問題獲得解决是催化劑，周五港股成交逾千億元，為 8 月 2 日以來首次。

美聯儲主席表示需要進取加息控通脹，引發上周五美股急挫，3 大股指皆跌逾 3%，以接近全日低位收市。美國持續加息將打壓環球股市估值，推升美元指數引致人民幣貶值，不利港股。另一方面，中美兩國就審計監管合作達成協議，有效減低中概股在美國退市風險，預期對香港科技股有支持作用。

筆者認為港股不會再跌穿 3 月低位，暫時也没有持續回升的條件，但呈現階段性見底跡象，考慮中國宏觀政策轉趨積極，建議投資者增加倉位，估計恒指可反彈至 21000 點以上。上周五美股急跌為港股提供低吸機會。

今天推介是石藥集團 (1093) — 主要從事成藥及原料藥生産及銷售，今年上半年收入及盈利達 156.1 億元 (人民幣 · 下同) 及 29.7 億元，同比增長 12.9% 及減少 3.1%，每股盈利跌 2.8% 至 0.249 元。中期息按年增 25% 至 0.1 港元。今年 6 月底持有淨現金 131 億元人民幣或每股 1.25 港元，財務穩健。現價對應 2021 年度市盈率 15.2 倍，估值偏低。建議買入，目標價 8.8 元，止損價 7.6 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 170 點，全日窄幅震盪，早段漲幅擴大至 217 點，午後曾收窄至 83，收報 20170 點，升 201 點或 1.0%，成交額按日增 13% 至 1028 億元，7 月份日均成交額 1084 億元。港股通南向資金淨賣出 11 億元，比亞迪 (1211)、中石化 (386) 及騰訊 (700) 錄得 3.4、2.4 及 1.4 億元淨買入，美團 (3690)、快手 (1024) 及中海油 (883) 錄得 5.1、3.5 及 3.3 億元淨賣出。8 月以來累積淨買入 63 億元，7 月淨買入 20 億元。全周計，恒指升 2.0%。

藍籌股 55 升 11 跌 3 持平。龍湖集團 (960)、信義光能 (968) 及藥明生物 (2269) 漲逾 5%，為表現最佳藍籌。新奥能源 (2688) 升 4%。碧桂園服務 (6098)、中石油 (857) 及小米 (1810) 漲逾 3%。中石化 (386)、蒙牛乳業 (2319)、中國海外發展 (688)、碧桂園 (2007) 及華潤啤酒 (291) 升逾 2%。百威亞太 (1876) 及海底撈 (6862) 升近 2%。申洲國際 (2313) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。其次是中國宏橋 (1378) 及中海油 (883) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.8%，收報 4302 點，成份股 20 升 9 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 升逾 3%，阿里 (9988)、美團 (3690) 及百度 (9888) 漲逾 2%，快手 (1024) 跌逾 4%，為表現最差成份股。小鵬汽車 (9868) 及商湯 (20) 跌逾 2%。萬國數據 (9698) 升逾 5%，為升幅最大成份股。明源雲 (909) 及瑞聲科技 (2018) 升逾 4%。舜宇光學 (2382)、金蝶國際 (268)、金山軟件 (3800) 及理想汽車 (2015) 升逾 1%。全周計，恒生科指升 2.6%。

板塊方面，軟件、手機零件、啤酒、內房、物管、光伏、教育、電力設備、生物科技、電池及餐飲股跑贏大市，漲幅居前。旭輝永升服務 (1995) 升 9%，華潤萬象生物 (1209) 及新城悅服務 (1755) 升逾 5%。福萊特玻璃 (6865) 升 10%，信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 升 5% 及 2%。新東方在線 (1797)、中國東方教育 (667) 及希望教育 (1765) 升 5%。東方電氣 (1072) 及哈爾濱電氣 (1133) 升逾 5% 及 4%。金斯瑞生物 (1548)、信達生物 (1801) 及藥明康德 (2359) 升 2%-4%。贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 升逾 4% 及 2%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 升 4% 及 2%。

火電、基建、煤炭、航運及港口股逆市下跌。中國電力 (2380) 跌逾 7%，華潤電力 (836) 及華能國際 (902) 跌逾 2%。中國中鐵 (390)、中煤能源 (1898)、中遠海控 (1919) 及中遠海運港口 (1199) 跌逾 1%。

周五上証指數小幅高開，早段曾漲 0.6%，隨後輾轉回落至收盤，最多曾跌 0.4%，收報 3236.22 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數跌 0.9%。滬深兩市總成交約 9300 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 600 億元。滬深股通北向交易淨買入 52 億元。8 月以來累積淨買入 76 億元，7 月淨賣出 211 億元。全周計，上証指數跌 0.7%，深証成指跌 2.4%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，今年 1 至 7 月份，全國規模以上工業企業利潤總額 48929.5 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下降 1.1%。(信報)

美國聯儲局主席鮑威爾周五於傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會上放鷹，稱前車可鑑，警告需對「過早」放鬆政策保持強烈警惕，若要恢復物價穩定，需在未來一段時間採取緊縮政策，9 月會議的加息幅度取決於整體數據表現。鮑威爾暗示聯儲局將繼續加息，直至有信心通脹受控，他的言論粉碎外界對放緩加息的揣測。(信報)

中美分別宣布，已就審計監管合作達成協議，中國將允許美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）獲取審計工作底稿，並對會計師事務所相關人員展開問詢，現階段審查會在香港進行。PCAOB 則表示，其檢查人員將於 9 月中旬前進行實地檢查，強調協議簽署「只是第一步」。(信報)

4) 個股訊息

美團 (3690) 公布，截至 6 月底止半年，以非國際財務報告準則計，美團經調整虧損淨額 15.28 億元 (人民幣 • 下同)，去年同期虧損 61.09 億元。集團錄得收入 972.07 億元，按年多 20.3%。單計第二季，經調整溢利 20.58 億元，上年同期經調整虧損 22.17 億元。收入 509.38 億元，按年增長 16.4%。(信報)

外電引述知情人士透露，小米集團 (1810) 正與北京汽車集團商討合作生產電動車，希望實現到 2024 年生產自家汽車的承諾。(信報)

龍湖集團 (960) 公布截至 6 月底止中期業績，股東應佔溢利 74.8 億元 (人民幣．下同)，按年多賺 0.8%；核心溢利升 6.1%，至 65.5 億元；每股盈利 1.268 元，派中期息每股 33 分，較去年同期減少 29.8%。上半年合同銷售額 858.1 億元，下跌 39.8%。(信報)

中石化 (386) 公布，於截至 6 月底止上半年，按中國企業會計準則，股東應佔利潤 435.3 億元 (人民幣．下同)，按年升 10.4%，每股基本盈利 0.36 元，股息 0.16 元。營業收入 1.61 萬億元，按年增 27.9%。(信報)

中國建材 (3323) 公布，截至 6 月底止中期股東應佔溢利 54.48 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 31.2%，不派中期息。期內，營業收入 1089.63 億元，按年減少 10.6%。(信報)

中興通訊 (0763) 公布，截至 6 月底止中期股東應佔淨利潤 45.66 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 12.0%。每股基本盈利 0.96 元，不派中期息。期內，營業收入 598.18 億元，按年上升 12.7%。(信報)



有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK

