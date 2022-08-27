台灣富豪愈來愈多 國銀搶億元客戶各出招

儘管這三年來疫情肆虐，但台灣富豪還是不減反增，這也讓各銀行嗅到高端財富管理的商機，私人銀行業務過去向來是民營銀行或外銀的強項，但是近期公股行庫也大舉搶進，公、民營銀行掀起頂級客戶財富管理大戰。

台灣有錢人越來越有錢，受惠於貨幣量化寬鬆，據瑞士信貸《2021 年全球財富報告》顯示，台灣去年個人財富淨值達 100 萬美元有 60.9 萬人，瑞士信貸預估台灣的富豪人數到 2025 年會增加到 103.1 萬人，增幅高達 69.3%，超越美國、日本、南韓、香港和新加坡，顯示台灣金字塔頂端客群的成長力相當可期。

目前金管會開放 7 家銀行可申辦資產超過億元高資產客戶的財管 2.0，此 7 家銀行分別為：中信銀、兆豐銀、上海銀、國泰世華銀、一銀、合庫銀、瑞銀台北分行。截至今 (2022) 年 7 月，這 7 家銀行總計服務高資產客戶共 2966 人，管理總資產高達 3831 億元。

穩居冠軍的中國信託，以 1193 名高資產客戶排名第一，管理資產規模已達 1230 億元，幾乎達 7 家銀行管理資產的 1/3。因應高資產客群投資標的的多元需求，中國信託提供信託、保險、投資領域專家團隊諮詢，同時整合金控豐富資源，除金融投資工具外，還有融資、資本市場、證券等個人與法人金融全方位服務。

在產品的部分，2021 年領先市場發行 2 檔海外結構型金融債券，以及各類私募基金及個人信託規劃。今年則因應疫情期間或不便來行客戶，推出高資產客戶可透過行動銀行遞件高資產客戶身分申請及定期財力審查，希望藉此提升對富豪客戶的服務。

公股行庫衝刺高端財管也來勢洶洶，據金管會統計至 7 月，排名第 2 的是兆豐銀，高資產客戶 515 人，管理資產規模 790 億元。兆豐銀與日本電氣株式會社（NEC Corporation）旗下企業 Avaloq 合作，Avaloq 在全球擁有超過 150 家銀行和公司財富管理，將運用數位銀行和尖端科技領域的優勢協助兆豐發展私人銀行財富管理業務。

此外，兆豐銀也已陸續推出不受信評限制外國債券、 外幣結構型金融債券等商品，更成立「私人銀行處」，以提供高資產客戶更多元服務。

排名第 3 的是合庫銀 474 人，管理資產 541 億元。合庫銀為公股行庫中最早設置專責私人銀行業務部門，獨立於現行財富管理業務之外的銀行，展現推動財管 2.0 的決心，規劃全新業務服務流程，充實高資產客戶專屬商品，建置獨立資訊系統，並且高端理財將提供更多衍生性金融商品和租稅規劃的服務，包括財務部及信託部，都將協力提供這些客製化量身訂作的商品。