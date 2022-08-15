〈玉山金法說〉國銀激戰富豪財管商機 黃男州揭露決勝關鍵

玉山金控 (2884-TW) 今 (15) 日召開法人說明會，過去玉山財富管理都是業務重心，但是玉山上半年財管手收年減 16%，面對公股行庫搶高資產財管業務來勢洶洶，玉山銀行董事長黃男州表示，私人銀行是兵家必爭之地，如何整合金控資源將是決勝負的關鍵。

玉山金上半年自結淨收益 256.8 億元，稅後純益 70.9 億元，較去年同期減少 30.8%，每股稅後純益 (EPS) 僅 0.53 元、股東權益報酬率 (ROE) 7.52%、資產報酬率 (ROA) 為 0.43%。

台灣經濟穩健成長，投資及出口帶動強勁放款需求，玉山放款餘額較去年同期成長 13.5%，存款餘額成長 14.7%，且央行升息使存放利差擴大，淨利息收入大幅成長 22.5%；積極發展各項跨境金融服務，外幣存、放款年成長均超過 20%。

財富管理方面，玉山銀前 6 月淨手續費收入 40.7 億元，年減 16%，玉山金總經理陳美滿表示，財富管理業務過往只提供產品服務，現在已經擴大導向提供顧客資產分配的服務，但今年上半年財管手收衰退，主要是去年財管業務基期很高，加上資本市場波動劇烈，造成顧客觀望縮手，但 AUM 規模依舊擴大。

陳美滿進一步指出，下半年美國會再繼續升息，打擊通膨不會就此停止，預期會延續到 2023 年，而玉山 7、8 月財管手收已見回升，在資本市場回穩可期下，預期第四季會客戶會從觀望逐步選擇回到財富管理業務，因此財富管理手收下半年可望會愈來愈好。

談到高資產財富管理，黃男州表示，目前有 7 家銀行開辦高資產客戶新財管方案，公營行庫展現發展高端顧客的財富管理業務的決心，包括：合庫去年 12 月分成立私人銀行部、兆豐也成立私人銀行處，顯示私人銀行是兵家必爭之地。

黃男州進一步指出，公股行庫把企業主理財當作首順位客戶，而玉山銀部分，財富管理是全國前三名，去年也對私人銀行業務進行組織改造，成立私人銀行處，放在大法金項下，且環球金融業務配合亞洲布局也表現很好，光是今年上半年，高端顧客戶數及資產管理規模均呈現「雙位數」成長

黃男州表示，私人銀行跟財富管理不同的是，顧客需求更多元，財富管理產品面大多只是保險、基金；但私人銀行提供更多元整合性、跨境的產品，還包含金融商品的融資服務，例如高端顧客想進行一千萬美元的投資，就會採行槓桿融資，另外，稅制服務的面向也很多元，企業主還有傳承的需求，正因如此，如何整合金控資源將是私人銀行決勝負的關鍵。