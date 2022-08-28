今年前7月詐騙案超越去年全年 金管會揪出7大常見騙術

近日詐騙集團甚至將騙術動到金管會頭上，有投資人收到金管會及證交所聯名公文要求繳交帳戶保證金，針對投資詐騙的手法不斷推陳出新，金管會表示，今 (2022) 年光是 1-7 月的詐騙案就已經超過去年全年，據證期局統計，上半年移送的案件中主要有 7 大類詐騙樣態，呼籲投資人要提高警覺。

證期局統計，去年上半年詐騙案件 96 件、下半年 240 件，全年共 336 件；但是今年光是 1-7 月就已高達 385 件，超過去年全年。

證期局副局長高晶萍表示，詐騙件數會增加，主要是因為股市交易熱絡，詐騙集團利用民眾希望快速獲利心理，選定投資主題，容易使投資人受騙，且詐騙集團持續用低成本的電話、LINE、簡訊等「無差別」傳送詐騙訊息；對此，金管會跟周邊單位、相關公會持續且廣泛對投資人宣導，希望讓投資人可以提高警覺。

證期局指出，今年上半年移送檢調的詐騙案中，主要類型有 7 大項，包括：「冒名金融機構詐騙」、「非法金融交易平台、「以簡訊或 LINE 群組勸誘購買股票」、「推銷販賣買未上市櫃股票」、「虛擬貨幣交易平台」、「經營非法期貨」、「經營非法投顧」等。

為了維護投資人權利，高晶萍表示，金管會已經採取多項反詐騙措施：

一、跟警政機關密切合作，建立聯繫窗口，以搜尋到的情資移請刑事警察局來參酌辦理。

二、建置防止詐騙或查詢合法業者的專區，或遭冒名人物的澄清的內容，針對國際投資或非法業者也有警示專區。

三、去年 12 月 15 日也設定反詐騙諮詢專線 (02)2737-3434，由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務。

詐騙事件屢見不鮮，金管會強調，除了多次發布新聞稿呼籲投資人注意風險，證交所和櫃買中心也同步進行新聞稿發布，周邊單位結合相關公會也都會舉辦座談會、廣告、海報、捷運廣告、大學社團等都進行一系列反詐騙宣導活動，希望投資人在投資理財前務必注意「停看聽」。