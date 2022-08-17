錼創明創新板掛牌 最快2年後出貨車用產品

MicroLED 新兵錼創 - KY (6854-TW) 將在 18 日創新板掛牌上市，董事長李允立今 (17) 日表示，未來每年營收都可成長 2-3 倍，明年成長幅度將比今年更強勁，並將搶進車用市場，目標 2-3 年後開始出貨相關，帶動未來營運進一步增溫。

錼創至 7 月營收已超越去年全年，李允立說，受惠於大尺寸電視需求增溫，車廠開始找上門開發新應用，有信心未來每年營收都會倍數成長。

李允立表示，車廠已開始關注 MicroLED 應用，目前已接到多件一次性工程費用 (NRE) 案子挹注營收。

獲利方面，李允立認為，隨著產品出貨增加，與客戶開案專案增加，明年底目標轉虧為盈，後年將迎來獲利豐收的一年。

產能方面，錼創目前 6 吋廠月產能 1500-2000 片，李允立說，看準大尺寸面板、車用等需求，目標 3 年後開始推動 8、12 吋發展。

錼創除了 MicroLED 產品，營收還包含 NRE 與技術授權收入，目前除了一些車用產品開發外，也持續和科技龍頭合作 AR/VR 開發專案，李允立表示，MicroLED 未來一、兩年預計最先導入大型顯示器市場，再來是車用，最後才會是 AR/VR 這類消費性電子。