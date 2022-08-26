〈陸港盤後〉靜待鮑爾今夜演說 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周五（26 日）收盤同步走低，滬指約跌 0.3%，傑克森霍爾年會周四揭幕，投資人靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾於台北時間周五晚間 10 時發表的演說，預料鮑爾放鷹機率高。

證券時報報導，滬指收盤跌 0.31% 至 3,236.22 點，深成指跌 0.37% 至 12,059.71 點，創業板指跌 1.01% 至 2,640.29 點；兩市成交額合計人民幣 9,292 億元，「北向資金」淨流入 51.51 億元。

煤炭、石油、燃氣等景氣循環股集體回落，旅遊、食品飲料、釀酒等類股走高。

香港恆生指數收盤漲 1.01%，恒生科技指數漲 0.79%。

由堪薩斯聯準銀每年 8 月下旬在傑克森霍爾舉辦的全球央行年會，今年在 25 日至 27 日舉行，是 2019 年以來首場實體會議。今年會議主題是「重新評估經濟和政策的局限」。

經濟學家認為，鮑爾應該不會對 9 月升息 2 碼或 3 碼做出明確表態，但他可能強調，Fed 在利率升至終點後，仍會保持在高峰一段時間，不會如市場預期般很快降息。

近來多位 Fed 官員做出鷹派表態，似乎在為鮑爾的發言鋪墊。例如，堪薩斯聯準銀總裁喬治周四說，Fed 必須繼續升息，升息空間還很大，以減緩需求，並將通膨壓到 2% 目標值。她今年有決策投票權。

投資人也關注在美中概股底稿稽核問題。彭博報導，知情人士透露，中國監管機關已指示大型會計師事務所準備將中概股稽核底稿帶至香港，而美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）將在香港審閱這些文件。

美中雙方仍在磋商，可望取得重大進展。華府要求所有在美國上市的公司，都必須提供稽核底稿。這項消息激勵恒生科技指數走高。