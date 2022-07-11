國內再現2例本土BA.5病例 指揮中心：不影響邊境開放方向

國內 COVID-19 疫情持續降溫，今 (11) 日新增本土個案跌破 2 萬例，降至 19051 例，但 Omicron 亞型變異株 BA.4 及 BA.5 來勢洶洶，新增 86 例境外移入及 2 例 BA.5 本土個案，指揮中心表示，暫不影響目前邊境政策開放的方向，至於入境檢疫何時調整為 0+7，則要觀察後續疫情。

指揮中心指出，今天新增的 2 例 BA.5 本土個案，為 1 例男性、1 例女性，年齡分別為 40 多歲及 50 多歲，為日前公布邊境攔截 BA.5 境外移入確定病例相關的屏東家庭群聚，該 20 多歲男性自法國入境，由父母到桃園機場接機後，返回屏東家中居家檢疫，疑因長途車程感染。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，Omicron 亞型變異株 BA.4 及 BA.5 在境外移入個案中占比逐漸上升，合計近 7 成。

全台目前累計 4 例本土 BA.5 確診個案，發言人莊人祥強調，不影響現在邊境政策開放的走向，但仍會隨著疫情發展滾動式檢討。

14 日起，3 類民眾入境可免附 PCR 陰性證明，但仍有唾液採檢及 3+4 檢疫政策，作為避免亞型變異株進入社區的手段，外界關注何時入境可鬆綁為 0+7？莊人祥僅表示，還得觀察後續疫情走向。

另外，指揮官陳時中即將投入台北市長選戰，指揮官接棒人選引起外界關注，莊人祥指出，指揮中心目前仍為一級開設，指揮官人選是由行政院指派，若陳時中離開，仍要看政院的決定，相信政院會做最適當的安排。