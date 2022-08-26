〈景氣燈號〉7月對策信號分數再減3分 連五亮綠燈

國發會今 (26) 日公布 7 月景氣燈號統計結果，綜合判斷分數為 24 分，較上月減少 3 分，為 2020 年 8 月以來低點，燈號連五亮出綠燈，持續靠近綠燈區間下緣，而景氣領先、同時指標也持續呈現下跌，顯示景氣擴張走緩。

從 9 項構成項目觀察，國發會表示，7 月工業生產指數由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加 1 分，股價指數、非農業部門就業人數、製造業銷售量指數均由黃藍燈轉呈藍燈，機械及電機設備進口值則由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少 1 分，其餘 4 項燈號不變。

國發會統計，領先指標已連續 9 個月下跌，累積跌幅達 7.33%，同時指標也連續 6 個月下跌，累積跌幅達 4.04%。

國發會說明，外需受惠高效能運算、資料中心、車用電子等科技應用需求續強，貿易面指標仍保持強勁成長，內需也因國內疫情趨緩，加上去年同期正值三級警戒，推升批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增，不過受俄烏戰爭膠著、全球通膨壓力未減等影響，全球經濟成長力道趨緩，影響股市及企業信心。

展望未來，國發會說，出口、投資、內需均仍有正面因素支撐，但俄烏戰爭未歇、全球通膨壓力持續、新冠疫情仍存，相關變數恐壓低全球經濟成長動能，仍須密切關注後續發展，並妥善因應。