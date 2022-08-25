配合數發部成立 經濟部工業局長將由連錦漳轉任

數位發展部將在本周六 (27 日) 掛牌，經濟部今 (25) 日表示，由於現任工業局局長呂正華等多位同仁將轉任數發部數位產業署，因此將配合進行人事調整，新任工業局局長將由標準檢驗局局長連錦漳接任。

經濟部表示，連錦漳是工業局老兵回鍋，從工業局基層技士做起，並且分別在局內民化組、永發組、政策組等不同面向歷練，並曾擔任工業局主任秘書、副局長，對工業局業務高度熟悉，同時也曾擔任行政院科技會報辦公室參事兼副執行秘書，對跨部會協調、科技帶動產業發展等工作相當熟稔。

經濟部長王美花也期許連錦漳接下工業局長重責後，帶領工業局團隊，繼續扮演產業界最佳夥伴，與台灣產業共同面對競爭、掌握商機。

連錦漳轉任工業局長後，經濟部標準局局長也將由現任副局長謝翰璋代理，經濟部說，謝翰璋是台灣大學電信工程學系博士，歷任標準局技正、科長、簡任技正、副組長、組長、主任秘書、副局長等職務，對標準局業務非常熟悉。

另一方面，配合數發部成立，經濟部中小企業處副處長胡貝蒂也將轉任數發部數位產業署副署長，遺缺也將由經濟部參事吳佳穎陞任，經濟部指出，吳佳穎是台灣大學生化科學研究所碩士，同樣從經濟部基層做起，歷任智慧財產局專利審查官、科長、副組長、組長及經濟部參事等職務，長期耕耘於生技產業、智財保護等領域。