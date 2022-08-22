〈外銷訂單〉兩因素衝擊訂單需求 估8月維持負成長恐連二黑

全球通膨導致終端市場需求下滑，加上客戶庫存調節超乎預期，我國 7 月外銷訂單終結連二紅翻黑，展望 8 月，經濟部統計處處長黃于玲今 (22) 日表示，考量全球通膨、產業鏈優先去化庫存，對 8 月接單保守看待，將以季節性下緣推估，且去年基期仍高，恐連二黑。

統計處估 8 月外銷訂單金額將落在 515-530 億美元，呈現月減 2.3%-5.1%、年減 0.9%-3.7%，為連二黑，雖然整體新興科技、數位轉型應用需求仍強，但不確定因素相當多。

黃于玲說明，除通膨、廠商去化庫存等因素外，8 月包含疫情反覆，俄烏戰爭、台海局勢等地緣政治風險上升，此外，中國多省實施限電，影響持續多久、規模，都會干擾全球經濟發展，對外銷訂單是不確定因素，因此現階段展望相對保守。

從各產品線觀察，黃于玲說，資通信產品中的消費性電子需求下修幅度最大，但商用需求相對有支撐，加上先前受限晶片短缺的網通、伺服器需求回溫，都可望抵消部分減幅，至於傳統貨品方面，雖然原物料價格續高於去年同期，但月對月已呈現下滑，推估 8 月各主要傳統貨品接單仍將呈現年減走勢。

展望下半年，黃于玲說，雖然現階段對 8 月相對保守，但下半年仍有國際大廠電子新品備貨效應值得期待，若 9-11 月市場新品接受度高、廠商加大備貨力度，對於全年外銷訂單仍是正面加分效果。

另一方面，觀察主要接單地區，7 月中國及香港接單金額下滑至 111.4 億美元，年減 22.6%，為連 4 黑，近期又有限電影響，對此，黃于玲說，限電主要影響四川、重慶、江蘇地區，台廠營運則以筆電生產為主，但廠商回覆多有配套因應，因此生產影響有限。

不過黃于玲也指出，中國 8 月限電主要影響生產活動，接單部分仍是受全球市場終端趨緩、疫情解封後內需爆發性不足所致，認為短期看中國經濟放緩走勢不變。