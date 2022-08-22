〈外銷訂單〉7月542.6億美元低預期 終結連2紅

經濟部統計處今 (22) 日公布 7 月外銷訂單統計結果，反映終端需求走弱、廠商進行庫存調整，加以去年同月基期較高，7 月外銷訂單低於預期，達約 542.6 億美元，月減 7.8%、年減 1.9%，終結連二紅，為歷年同期次高，累計前 7 月外銷訂單達 3935.5 億美元，年增 7.8%，仍為同期新高。

按貨品別觀察，統計處說，電子產品受惠 5G、高效能運算、車用電子及網路通訊服務需求熱絡，7 月接單維持成長，金額達 177.8 億美元、年增 8.8%，為歷年同期新高。

資訊通信產品、光學器材則因終端產品需求疲弱，客戶進行庫存調整，面板價格續跌，加上去年同月基期較高，導致手機、顯示卡、面板等接單減少，接單金額分別為 149.6 億美元、17.3 億美元，分別年減 0.8%、37.4%，其中，資訊通信產品終結成長走勢，光學器材則為連續 6 個月負成長。

傳統貨品方面，統計處說，受全球通膨壓力未減，終端市場需求疲軟、廠商備貨意願下滑，加上油價續居高檔壓縮部分石化產品加工利差，主要業別均呈現衰退，導致塑橡膠製品、基本金屬、機械、化學品分別年減 26.3%、24.8%、15.8%、2.6%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲說，5G、高效能運算、車用電子等新興應用及數位轉型需求續強，加上下半年起消費性電子新品陸續推出，備貨效應逐漸顯現，可望支撐外銷接單動能，但全球通膨壓力居高不下，終端市場需求持續疲弱，加上地緣政治風險升高，肺炎變種病毒反覆不定，將抑低外銷接單成長動能。