數位發展部掛牌成立主導五大業務 唐鳳任首任部長

行政院數位發展部今 (27) 日舉行揭牌暨部長布達典禮，由行政院政委唐鳳擔任首任部長，負責主導五大領域業務，唐鳳表示，數位部英文簡稱為 moda，期許成為台灣數位發展的馬達，並建構全民數位韌性，連結公民與技術，提升產業及安全，加速社會數位發展，進一步實現智慧國家的願景。

唐鳳表示，數位發展部核心理念是全民數位韌性，規劃運用數位工具，透過社發、產發、突發，從社會共融、產業轉型、應變韌性等三個層面來建構全民數位韌性基礎，因應未來成長業務，數位發展部也預計年底前成立行政法人國家資通安全研究院，持續向民間徵才。

總統蔡英文今日也出席典禮致詞，她表示，數位發展部將整合資訊、資安、電信、傳播、網路等五大領域的業務內容，並作為國家數位轉型的引擎，強化全民協力、共創共融。

蔡英文說，讓台灣邁向「數位國家、智慧島嶼」，是執政團隊重要目標之一，2020 年就職演說中，她就曾提出政府組織改造的重要性，其中就包括成立一個專責的數位發展部會，提升政府的治理能力，並且貼近國家發展的需求。

蔡英文進一步指出，未來數位轉型將貢獻全球過半的經濟成長，數位產業署的任務就是協助企業加快落實數位轉型，且台灣有逾九成企業是中小企業，更需要透過政府整合資源，有計畫地來提供相關的協助，此外，她也重申「資安即國安」，台灣須打造更高層級的國家資安聯防體系。

數位發展部今日正式揭牌成立，首任部長為唐鳳，並設有兩位政務次長，由陽明交大電機工程學系副教授闕河鳴、前一卡通票證董事長李懷仁擔任，常務次長則由葉寧擔任。