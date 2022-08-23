7月製造業生產指數連30紅 創歷年同月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 7 月工業及製造業生產指數，受惠國際品牌行動裝置新品拉貨效應，加上新興科技、數位轉型需求持續，激勵資訊電子產業生產動能續強，但傳統產業因終端市場需求疲弱，抵銷部分增幅，7 月製造業生產指數達 136.88，月減 0.49%、年增 1.03%，連 30 紅，累計前 7 月製造業生產指數達 135.3，年增 4.56%。

從行業別分析，資訊電子產業續強，其中，電子零組件業生產指數續創歷年同月新高，年增 9.26%，其中，半導體積體電路業在手機新品備貨效應、高效能運算、車用電子等相關晶片需求續強下，年增 21.89%，再創單月新高紀錄，但液晶面板及其組件業則為連 4 個月負成長，年減 41.92%。

電腦電子產品及光學製品業 7 月也創下歷年同月新高，年增 12.2%，主因雲端資料服務需求強勁，帶動伺服器、路由器、交換器及電腦設備零件等生產續增，僅固態硬碟因筆電需求減緩下滑，抵銷部分增幅。

傳統產業普遍呈現衰退，反映終端市場市況不佳，客戶進行庫存調整、下單轉趨保守，加上部分大廠進行設備維修影響產出，導致化學原材料業、基本金屬業、機械設備業，分別年減 18.36%、19.55%、6.71%，汽車及其零件業則因暑期銷售旺季加碼祭出優惠方案及新車上市熱銷，年增 7.16%。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑說，隨著國際各品牌消費性電子新品陸續上市，加上半導體廠商擴增產能，將有助資訊電子產業生產續呈活絡，但全球經濟籠罩在俄烏戰情膠著、通膨壓力居高不下、產業鏈庫存調整、肺炎疫情反覆等陰霾下，將抑低終端市場需求。

統計處估 8 月製造業生產指數將終結連 30 個月年增走勢，達約 137.4-141.4，年減 0.5%-2.4%。