中俄聯手 美元、去美元兩大經濟圈陣營正成形

在俄烏戰爭下，俄羅斯與西方世界的關係更為緊張，同時，中美兩強相爭，中國更積極推進一帶一路經濟圈構想，據傳在 6 月五大金磚國峰會上，中國國家主席習近平拉攏金磚國抗美，並對以金磚國家一籃子儲備貨幣為基礎的國際貨幣結算機制展開討論，可以說，美元和去美元兩大經濟圈陣營正在成形。

據了解，中國、俄國已啟動不使用美元的人民幣和盧布貿易，中國向沙烏地阿拉伯也提出以人民幣進行原油交易，藉此去美元化結算。

可觀察到，去美元化似乎有利吸引與美國保持距離的資源型國家，例如，金磚國家討論伊朗加入，而巴西前總統盧拉承諾強化金磚國的態度，均使去美元化經濟圈的趨勢日益轉強。

而中國在推進一帶一路的經濟圈構想下，更是積極推動數位人民幣國際化，據野村綜合研究所估算顯示，2019 年人民幣占外匯市場的交易比率僅 2% 左右，到未來可能達 18%，反觀美元交易比率可能從 40% 降至近 30%。

不過，亞洲主要國家日本以及歐洲，仍支持美元是軸心貨幣，原因在於美元外，難有其他選項。

但對於美國而言，要維持強勢美元實為不易，作為軸心貨幣國，在向全球提供超過本國經濟規模的貨幣後，卻容易造成慢性經常項目赤字。

隨著中國、俄國去美元進而形成非美元陣營，而美國財政部長葉倫日前也開始提倡在同盟國形成友岸外包 (friend-shoring)，恐進一步形成經濟區域化，對全球貿易產生負面影響，甚至導致二戰後經濟全球化走向回頭路。