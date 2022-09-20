晶呈特殊氣體出貨逐季成長 下半年獲利倍增

特殊氣體廠晶呈科技 (4768-TW) 7 月每股純益逼近 1 元，展望後市，公司認為，現階段來看下半年出貨、營收可望逐季成長，加上成本管理，公司認為，未來單月不排除有機會維持 7 月水準，法人估，第三季可望賺超過 2 元，單季超過去年全年，下半年獲利倍增。

晶呈第二季特殊氣體出貨鋼瓶 5491 支，季增 4.7%，第三季預估可出貨 5650-5850 支，季增 2.8-6.5%。至於第四季，晶呈認為，現階段來看出貨仍將成長，將持續觀察半導體市況變化調整。

晶呈 8 月單月營收也首度破億元大關，營收 1.32 億元，月增 55.25%、年增 35.6%，累計前 8 月營收 6.34 億元，年增 42.4%。獲利方面，受惠出貨增加、成本節省，晶呈 7 月獲利走揚，稅後純益 2900 萬元，年增 867%，每股純益 0.86 元。

展望未來獲利，晶呈認為，未來單月獲利不排除有機會維持 7 月水準。法人預估，以 7 月每股賺 0.86 元水準推估，第三季可望賺超過 2 元，單季超過去年全年，下半年獲利大增，較去年 2.15 元大幅成長。

晶呈看好半導體成長動能，上半年佈局也將在下半年顯現，下半年營運將走強，並將持續推廣特殊氣體新產品，並提高市占率，隨著氣體產能陸續開出，將逐漸挹注營收，目標今年每月出貨上看 2000 支。

晶呈目前特殊氣體佔營收 9 成，主力產品為八氟環丁烷 (C4F8)、六氟丁二烯 (C4F6)、F2/N2(氟氮混氣)，內銷國內半導體晶圓大廠，占營收比重約 7 成，外銷客戶為日韓晶圓大廠。