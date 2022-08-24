特殊氣體出貨旺 晶呈前7月EPS 2.4元賺贏去年全年

特殊氣體廠晶呈科技 (4768-TW) 今 (24) 日公布 7 月自結，稅後純益 2900 萬元，年增 867%，每股純益 0.86 元，公司指出，受惠出貨增加、成本節省，帶動 7 月獲利走揚；累計前 7 月稅後純益 8200 萬元，每股純益 2.4 元，皆已超越去年全年。

晶呈 7 月營收 8500 萬元，年增 113%，稅前盈餘 3800 萬元，年增 660%，稅後純益 2900 萬元，年增 867%，每股純益 0.86 元；6-7 月營收 1.68 億元，年增 65%，稅前盈餘 6800 萬元，稅後純益 4700 萬元，每股純益 1.38 元。

晶呈前 7 月稅後純益 8200 萬元，每股純益已達 2.4 元，展望後市，公司看好半導體成長動能，上半年佈局也將在下半年顯現，下半年營運走強。

晶呈表示，特殊氣體將持續推廣新產品，並提高市占率，隨著氣體產能陸續開出，將逐漸挹注營收，目標今年每月出貨量上看 2000 支。

晶呈目前特殊氣體佔營收 9 成，主力產品為八氟環丁烷 (C4F8)、六氟丁二烯 (C4F6)、F2/N2(氟氮混氣)，內銷國內半導體晶圓大廠，占營收比重約 7 成，外銷客戶為日韓晶圓大廠。