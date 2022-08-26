〈美股盤後〉全球央行年會開幕 晶片股飆漲 道瓊連二紅

隨著傑克森霍爾全球央行年會開幕，美股主指週四 (25 日) 續揚，十年期美債殖利率回落，華爾街無視 NVIDIA 不佳財報，晶片股高歌猛進，Snowflake 飆升 22.82%，美股尾盤急速拉高，道瓊收紅逾 320 點，標普升逾 1.4%，延續第二個交易日漲勢，那指漲逾 1.6%，費半勁揚 3.66%。

政經方面，全球央行年會週四登場，聯準會主席鮑爾週五發表演說前，聯準會官員再度「放鷹」。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四表示，通膨可能比許多人預期更持久，支持年底前將基準利率上調至 3.75% 至 4%。堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 則表示，聯邦基金利率可能需要超過 4% 且保持高位一段時間，才能達到預期效果。

此外，白宮週四表示，美國總統拜登計劃於 9 月 9 日參加英特爾於俄亥俄州新晶圓廠區動土典禮，拜登將發表有關《晶片與科學法案》以及 2021 年通過的兩黨基礎建設法案之談話。

地緣政治方面，歐盟積極推動下，美國與伊朗近期就恢復 2015 年伊核協議展開間接談判，美國週三恢復伊朗核協議向歐盟做出回應。白宮發言人尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週四進一步透露：「如果這符合美國最大利益，美國將同意伊朗核協議。」此消息推動 Brent 原油期貨週四跌破每桶 100 美元以下。

外媒週四報導，美中兩國監管機構接近達成中概股審計協議，美國上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 的代表最快下月前往香港審計底稿。此消息推動中概股週四群起勁揚。

共和黨籍參議員布蕾波恩 (Marsha Blackburn) 週四搭乘專機抵台，展現對台灣的強勁支持，這是繼美國眾議院議長裴洛西、美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基 (Ed Markey) 後，美國國會於 8 月第三團訪台。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.99 億例，死亡數突破 648 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 125 億劑疫苗。

週四 (25 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊中全數收紅，材料類股 (2.26%) 領漲，其次是通訊服務類股 (2.06%)。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體攀升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.49%；Meta (META-US) 上漲 3.38%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.60%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.60%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.11%。

道瓊成分股普遍收紅。波音 (BA-US) 上漲 3.53%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.8%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.43%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.37%；Salesforce (CRM-US) 下跌 3.39%。

費半成分股幾乎全數走揚。美光 (MU-US) 上漲 4.96%；AMD (AMD-US) 漲 4.80%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 4.01%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.47%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.97%； 高通 (QCOM-US) 上漲 3.50%。

台股 ADR 群體攻高 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.35%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.24%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.22%。

企業新聞

推特 (TWTR-US) 週四上演逆轉行情，收盤翻紅 0.56% 至每股 41.05 美元。美國法官下令推特提供馬斯克去年第四季審計抽樣的機器人或垃圾郵件帳號數量估值，駁回馬斯克大部分「荒謬且廣泛」的數據要求。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 執行「一拆三」分割股票後，特斯拉週四開盤時以一股將不到 300 美元交易，其股價收盤下滑 0.35% 至每股 296.07 美元。

NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.01% 至每股 179.13 美元。儘管 NVIDIA 第二季財報未達預期，財測也呈現保守，摩根士丹利預計 NVIDIA 遊戲業務將在第三季觸底，從而導致該業務最快在第四季出現相當急劇的反彈。

股神巴菲特注資加持的雲端軟體運算公司 Snowflake (SNOW-US) 暴漲 23.07% 至每股 196.28 美元，創上市以來最大單日漲幅。Snowflake 週三盤後公布第二季財報，營收大勝分析師預期，且上調全年財測，提振市場對雲端運算服務需求健康的信心。

花旗 (C-US) 週四上漲 2.06% 至每股 52.06 美元。花旗集團表示，將關閉其在俄羅斯的消費銀行業務和當地商業銀行業務，預計未來 18 個月將產生約 1.7 億美元的費用。截至 6 月 30 日，花旗對俄羅斯的曝險度為 84 億美元。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 24.3 萬，預期 25.3 萬，前值 24.5 萬

美國上周續領失業金人數報 141.5 萬，預期 144.2 萬，前值 143.4 萬

美國第二季實質 GDP 季增年率修正值報 - 0.6%，預期 - 0.8%，前值 - 0.9%

美國第二季核心 PCE 物價指數季增年率修正值報 4.4%，預期 4.4%，前值 5.2%

美國 8 月堪薩斯聯準銀行製造業指數報 - 9，前值 7

美國 8 月堪薩斯聯準銀行製造業綜合指數報 3，前值 13

華爾街分析

安聯集團首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 稱：「聯準會在應對高通膨時不應遲疑，而鮑爾面臨著巨大挑戰，尋求在不損害經濟的情況下為物價增長降溫的方法。」

瑞銀分析師指出：「由於通膨太高，勞動力市場非常緊張，鮑爾沒有理由採取更加鴿派的立場，相反，鮑爾演說重點應是展現決心恢復價格穩定，即使以經濟增長為代價。」

Federated Hermes 基金經理 Steve Chiavarone 建議：「鮑爾談話一直是一個未知數，誰也不知道他到底會傳達什麼？所以投資人需靈活應對任何一種情況，這是一個總體經濟因素驅動的市場。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主