特斯拉促請加州法院駁回種族歧視訴訟

特斯拉 (TSLA-US) 律師團周三 (24 日) 將敦促加州一名法官駁回該州民權機構提起的訴訟；該訴訟指控這家電動車製造商在一家裝配廠存在廣泛的種族歧視。

奧克蘭加州高等法院法官格瑞洛 (Evelio Grillo) 將就特斯拉試圖駁回州民權局 (DCR) 提起的訴訟舉行聽證會。面臨員工一系列其他歧視訴訟的特斯拉表示，此案是出於政治動機。

在 2 月提出的一份投訴狀中，DCR 表示，特斯拉在加州 Fremont 的旗艦廠是一個種族隔離的工作場所，黑人員工在工作分配、紀律和薪酬方面受到騷擾和歧視。

特斯拉否認有不當行為，其律師和 DCR 都沒有回應。

總部遷至德州奧斯汀的特斯拉正面對一系列種族和性別歧視案件，其中大部分都與 Fremont 廠有關。

一名州法官 4 月將陪審團對一名涉嫌種族騷擾的黑人勞工的裁決從 1.37 億美元削減至 1500 萬美元。原告拒絕了減少的裁決，選擇重新審判，該審判定於 2023 年 3 月進行。

特斯拉在駁回 DCR 案件的動議中表示，該機構在未事先通知公司所有索賠或和解的機會的情況下提起訴訟，違反了州法律規定的義務。

該機構回應，在起訴之前，它遵循了所有內部程序，包括給特斯拉一個參與調解的機會。

特斯拉在 6 月向另一個州機構加州行政法辦公室 (OAL) 提出申訴，聲稱 DCR 所謂的失誤很普遍，該機構採用的程序是非法的。本月稍早，OAL 拒絕審查特斯拉的請願書，但沒有給出理由。

幾乎沒有先例可以挑戰反歧視機構的權力，這些機構被賦予起訴雇主的廣泛權力。