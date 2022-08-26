傳美中接近達成協議 最快下月赴港審計中概股會計底稿

據多家外媒報導，美國和中國相當接近達成協議，美國監管機構最快下月就可前往香港，審查中概股的會計底稿，多年僵局有望就此打破。

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士表示，中國證監會正安排讓在美上市中國公司與委任的會計師事務所，將會計底稿和其他資料從中國送到香港，美國公開發行公司會計監督委員會 (PCAOB) 隨後會派人赴港審查。

據了解，證監會向部分中國公司表示，只要遵守有關資料安全和個人訊息的保護規定，北京政府將支持它們在美國上市，且還將允許美方自由訪問企業在香港的審計記錄。

知情人士說，中國證監會近期向部分會計師事務所和企業告知這項計畫，並透露美方派出的審計人員最快下月就會抵達香港，只有在美方確定可以完全取得會計底稿訪問權限的情況下，雙方才會達成最終協議。

針對上述消息，證監會向華爾街日報表示沒有任何相關訊息可以披露，PCAOB 則拒絕置評。

多年來，中國始終不願意接受海外監管機構審計要求，認為此舉有威脅國家安全的疑慮。

目前中國有超過 200 家企業在美國上市，包含阿里巴巴、京東和百度在內，約有 160 家中國公司因違反「外國公司問責法」(Holding Foreign Companies Accountable Act) 面臨強制下市危機，若這些公司連續三年拒絕 PCAOB 的審計要求，最快 2024 年初就會被迫離開美股市場。