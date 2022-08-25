蓋茲基金會和三星合作現成果 將改善開發中國家公共衛生問題

據《韓聯社》周四 (25 日) 報導，美國微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲，和南韓三星集團副會長李在鎔，在「廁所創新大賽」(Reinvent the Toilet Challenge) 的合作上，歷經 3 年終於出現具體成果，將能改善開發中國家的如廁問題。

三星周四表示，與比爾暨梅琳達蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation) 合作的廁所創新專案已落幕。

比爾蓋茲上周二 (16 日) 在南韓與李在鎔見面時，彼此共享專案成果，根據比爾暨梅琳達蓋茲基金會指出，在缺乏水資源和污水處理設施的未開發國家，大約有 9 億人是在戶外如廁，結果導致水源污染，並造成每年有超過 36 萬名 5 歲以下兒童因痢疾等傳染病而喪命。

三星表示，歷經 3 年研發，應用熱處理技術及生物科技，研發出不會危害環境的排放技術，水處理回收率達到 100%。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會計劃向缺水、以及排泄物污染嚴重的開發中國家提供三星量產的衛生設備，而三星也允諾向開發中國家無償提供相關技術。

2011 年時，比爾暨梅琳達蓋茲基金會為了讓廁所能在開發中國家普及，而舉辦了廁所創新大賽；後來在 2018 年，三星也受該基金會之邀參加該專案。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會有意支付三星數千萬美元的研發費用，不過後來也遭到婉拒。