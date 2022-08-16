法院下令推特向馬斯克提供前高層文件 助其計算假帳號數量

根據美國法庭命令，推特必須向全球首富、特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 提供一位前推特高層提交的文件，助其計算虛假帳號數量。

美國德拉瓦州衡平法院 (Delaware Chancery Court) 的法官 Kathaleen McCormick 將於 10 月 17 日當週、連續五日審理推特提告馬斯克的一案。這場世紀訴訟案關鍵問題核心在於推特的商業價值，這取決於究竟推特有多少假帳戶、垃圾帳號，但這涉及複雜的數據科學問題。

馬斯克律師團隊上週致函 McCormick，指責推特隱瞞專門負責評估推特有多少垃圾郵件和機器人帳號組成的工作人員姓名，還要求法官強制推特提供相關訊息。

McCormick 週一下令推特必須收集、審視和提供馬斯克方推特前消費者產品總經理 Kayvon Beykpour 的文件 (圖片：AFP)

McCormick 週一下令推特必須收集、審視和提供馬斯克方推特前消費者產品總經理 Kayvon Beykpour 的文件。馬斯克 4 月與推特達成收購協議後，Beykpour 就離職了，馬斯克方將 Beykpour 視為「最密切參與」確定垃圾帳戶數量的推特 (前) 高層之一。

不過，法官拒絕馬斯克要求接觸其他 21 名控管相關帳號資訊的推特員工的請求。截稿前，推特和馬斯克的律師皆未回應評論請求。

推特 (TWTR-US) 週一收紅 0.54% 至每股 44.50 美元，仍遠低於馬斯克 4 月 27 日同意以每股 54.20 美元收購價。特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.10% 至每股 927.96 美元。