美股重點新聞摘要2022年08月26日

本周操盤前瞻

美股財報 (盤後)：戴爾 (DELL)、邁威爾 (MRVL)、Affirm(AFRM)

美國 7 月個人支出 / 所得、PCE 物價指數、8 月密大消費者信心終值

Fed 主席鮑爾於全球央行年會發表演說

拜登簽署行政令 加速啟動 2800 億美元晶片法案

美國總統拜登週四 (25 日) 簽署行政令，加速啟動規模達 2800 億美元的《晶片與科學法案》(CHIPS Act)，盡速推動將 520 億美元補貼分配給英特爾等半導體公司，凸顯拜登政府正迫切地提高美國對中國的競爭力。閱讀全文...

美光擬斥資 1600 億美元 在德州奧斯汀附近設廠

繼三星電子之後，傳出美光也考慮斥資 1600 億美元在德州中部附近設立半導體工廠。閱讀全文...

加州通過 2035 年禁售燃油車規定 全美 10 多州有望跟進

美國加州主管機關周四 (25 日) 表決通過 2035 年起禁售燃油車的計畫，全美至少 10 多個州將跟進，此舉將加速全美朝電動車轉型的腳步。閱讀全文...

傳美中接近達成協議 最快下月赴港審計中概股會計底稿

據多家外媒報導，美國和中國相當接近達成協議，美國監管機構最快下月就可前往香港，審查中概股的會計底稿，多年僵局有望就此打破。閱讀全文...

傑克森霍爾年會前夕 Fed 官員陸續亮出鷹爪

在傑克森霍爾全球央行年會前夕，多名 Fed 官員陸續表達鷹派立場，堪薩斯聯準銀行總裁、今年聯邦公開市場委員會（FOMC）投票委員喬治（Esther George）表示，在有證據表明通膨下降之前，預料聯準會（Fed）將繼續升息，因為目前利率並不處在「限制性」水準，還有「上升空間」。閱讀全文...