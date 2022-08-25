〈美股早盤〉成長股與科技股撐腰 主要指數開高

在成長型與科技股支撐下，美股主要指數周四（25 日）開高，市場目前焦點轉向聯準會（Fed）在傑克森霍爾（Jackson Hole）的年度研討會，尋找其未來貨幣政策路線的蛛絲馬跡。

截稿前，道瓊工業指數下跌 0.14%，那斯達克綜合指數漲 0.5%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 1.4%。

中國政府進一步投入人民幣 1 兆元（1,460 億美元），宣布 19 項接續政策力振經濟後，提振市場情緒，中概科技股受惠，阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US)、京東 (JD-US) 等盤前全面勁揚。不過交易員預估市場將持續波動，投資人靜待 Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾年會上談話，並從中尋找升息線索。

堪薩斯聯邦準備銀行總裁、今年擁有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的喬治（Esther George）在央行年會前夕也加入鷹派陣營，他稱 Fed 的基準利率可能必須提升至 4% 以上才能戰勝通膨。該言論削弱股市與債市從 6 月中旬觸底反彈的態勢，目前市場擔憂股債是否會跌回今年低點。

與此同時，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）日前受訪時表示，美國央行今年仍有一段時間要提高利率，並警告現在說通膨已經觸頂仍為時過早，但可能已有一些通膨觸頂跡象，並稱自己仍在升息兩碼（50 個基點）與三碼（75 個基點）的決定間搖擺。

經濟數據方面，美國周四出爐的修正數據顯示，美國第二季實質國內生產毛額（GDP）季增年率修正值報 - 0.6%，較第二次預估上調 0.3 個百分點，優於市場預期的 - 0.8%，前值為 - 0.9%。新修正數據反映出美國經濟陷入技術性衰退的情況，未必如市場想像般嚴重。

美國勞工部同日公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 24.3 萬人，較前次修正後的 24.5 萬減少 2,000 人，低於市場預期的 25.3 萬人，連兩周下降，表明就業市場強勁。

歐洲方面，歐洲最大經濟體德國公布的經濟數據喜憂參半，第二季 GDP 表現得比最初認為的更有彈性，儘管不斷惡化的商業信心表明前景仍然不明朗。歐洲股市收盤回吐漲幅，能源和醫療保健股漲幅最大，零售商表現不佳，此外外界對俄羅斯天然氣供應危機的擔憂加劇。

截至台北時間周四（25 日）21 時許：

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

派樂騰 (PTON-US) 早盤挫跌 14.65%，至每股 11.51 美元

新創健身器材公司派樂騰（Peloton）盤前公布黯淡的 2022 會計年度第四季財報，淨虧損從一年前的 3.132 億美元或每股 1.05 美元，擴大至 12.4 億美元或每股 3.68 美元，營收從一年前的 9.369 億美元下降 28% 至 6.787 億美元，不及市場預期的 7.182 億美元。派樂騰並未提供 2023 會計年度財測。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 1.03%，至每股 170.44 美元

由於全球景氣不佳影響遊戲部門疲弱，輝達 2023 會計年度第二季財報表現黯淡，營收年增僅 3% 至 67.04 億美元，遠不及分析師預估的 81 億美元，稀釋後每股獲利年減 51% 至 0.51 美元，再次低於分析師預估的 1.26 美元。

此外，輝達第三季財測也不及預期，預估營收為 59 億美元，低於分析師預期的 69.5 億美元。與此同時輝達也警告遊戲業務表現恐將持續低迷，對前景態度悲觀。

Snowflake(SNOW-US) 早盤大漲 18.53%，至每股 189.04 美元

數據儲存與分析軟體公司 Snowflake 第二季營收大增 83% 至 4.972 億美元，遠優於市場預估的 4.675 億美元，且將全年營收從 18.85 億至 19 億美元之間上調至 19.05 億至 19.15 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 24.3 萬，預期 25.3 萬，前值 24.5 萬

美國上周續領失業金人數報 141.5 萬，預期 144.2 萬，前值 143.4 萬

美國第二季實質 GDP 季增年率修正值報 - 0.6%，預期 - 0.8%，前值 - 0.9%

美國第二季核心 PCE 物價指數季增年率修正值報 4.4%，預期 4.4%，前值 5.2%

美國 8 月堪薩斯聯準銀行製造業指數前值 7

美國 8 月堪薩斯聯準銀行製造業綜合指數前值 13

華爾街分析：

Federated Hermes Ltd 資深經濟學家 Silvia Dall’Angelo 表示，Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會上可能會回擊市場過早預期的鴿派立場，並重申 Fed 的重心將放在對抗高漲的通膨上。

摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 對 Fed 是否能長期堅持鷹派路線持懷疑態度，他認為隨時間推移，大宗商品超級周期與新冠疫情復甦推動的惡性通膨將自然消退。他說：「我們堅持認為，隨著扭曲現象逐漸消息，通膨將自行消退，並可能促使 Fed 政策轉向。

另外 Kolanovic 預料鮑爾不會在年會上透露 Fed 下一步行動，後續動作還是取決於經濟數據狀況，與此同時鮑爾也可能會駁斥 Fed 轉鴿派政策相關說法。

盛寶銀行外匯策略主管 John Hardy 表示，在掌握鮑爾年會談話之前，股市可能都在原地踏步。至於歐元，他補充說道，除非看到天然氣與電力價格飆漲情形緩解，才能獲得推高動力，不過在這方面存有可怕的壓力。