〈財報〉派樂騰Q3慘虧 財測黯淡 股價大崩跌

美國健身器材公司派樂騰（Peloton）周二（10 日）美股開盤前公布 2022 會計年度第三季財報，由於支出翻倍成長，健身設備需求放緩，營收大幅下滑逾 2 成，虧損也遠高於市場預期，再加上給出第四季黯淡財測，盤前股價暴跌逾 20%。與此同時，由於上季業績慘澹，派樂騰面臨現金不足的困境，已向摩根大通與高盛借貸 7.5 億美元的 5 年期資金。

截稿前，派樂騰 (PTON-US) 股價暴跌 22.36%，每股暫報 10.97 美元，市值報 46.86 億美元。該公司市值在過去一年內已下跌 80%，且從今年 2 月宣布包括裁員與內部重組以來股價一路下滑。

派樂騰執行長 Barry McCarthy 在給股東的信中表示，由於庫存過剩迫使公司重新考慮資金結構，稱派樂騰上季有 8.79 億美元非限制現金和現金等價物，使得公司資本不足，無法負荷這樣規模的業務。派樂騰表示，目前已與摩根大通與高盛簽屬協議，借貸 7.5 億美元的 5 年期資金。

McCarthy 表示將專注 Peloton 的現金流，讓合適的人才擔任適合的職位，並讓業務再次成長，擴大訂閱收入。

FY2022 Q4 財測

隨新冠疫情漸退，民眾開始重返健身房運動，銷售前景受到影響，派樂騰預估第四季營收介在 6.75 億至 7 億美元之間，遠低於 Refinitiv 分析師預估的 8.217 億美元。該公司表示，需求疲軟以及近期設備價格下調，是造成市場財測落空的主因。

然而，該公司也表示，自 2 月以來儘管需求有所減弱，但近期對 Bike、Bike + 和 Tread 設備的價格調降，加速銷售成長，抵消部分需求疲軟的干擾。

與此同時，派樂騰也預估下個月生效的訂戶價格調漲將帶來「溫和的負面影響」。該公司指出，自 4 月中旬宣布漲價以來，取消訂閱人數「小幅成長」，但預計這種狀況將在 2023 會計年度消退。派樂騰預估第四季訂戶將成長 1% 至 298 萬人。

FY2022 Q3（截至 3/31）財報關鍵數據

營收：9.643 億美元，年減 23.6% vs. 9.729 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

每股虧損：2.27 美元 vs. 0.83 美元（Refinitiv 調查分析師預估）

淨損：7.571 億美元 vs. 1.321 億美元

連網健身訂閱用戶：296 萬人，季增 7%，年增 42%

總會員人數：700 萬人，季增 5%，年增 29%

營收按部門劃分

連網健身産品：5.944 億美元，年減 42%，占總營收的 61%

訂閱營收：3.699 億美元，上年同期爲 1.95 億美元，年增增 55%，占總營收的 39%

連網健身産品毛利率：-11.4%

訂閱毛利率：68.1%

派樂騰經調整後的 EBITDA 為負 1.94 億美元，去年同期為 6,320 萬美元。總毛利率為 19.1%，去年同期爲 35.2%。

派樂騰這次財報結果表明，要重振公司營運可能還有一段漫漫長路要走，儘管該公司今年初大動作改革，曾以銷售放緩，生產管理困難為由撤換前任執行長 John Foley，並由時任 Spotify(SPOT-US) 及 Netflix 財務長的 Barry McCarthy 出任新執行長，他誓言要削減成本，並從訂閱業務中增加公司營收。

在 McCarthy 的領導下，派樂騰下調設備價格並測試新的設備租賃計畫，同時承諾將發表新產品，不過至今並未提供具體細節。McCarthy 上任僅 3 個月，外界投資人都在抱怨公司朝著錯誤的方向發展，應該將公司出售。McCarthy 在周二給股東的信中坦言，扭轉局面是一項艱鉅的工作。

先前激進股東 Blackwells Capital 曾要求派樂騰出售公司，以得到更好的營運發展，認為亞馬遜 (AMZN-US) 或 Netflix(NFLX-US) 可能成為潛在的競購買家。然而 McCarthy 卻堅持不會出售公司，稱還有其他的可能性。

上周有報導指出，派樂騰正尋求將最多 20% 的公司股份出售給外部投資人補充現金，進一步扭轉局面。