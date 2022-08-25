中國力推經濟刺激方案 中概科技股可望受惠盤前股價走高

中國科技股自 2020 年底以來，一直受到中國政府監管打擊，使其股價承受巨大壓力，然而日前中國政府宣布一攬子財政刺激計劃扭轉頹勢，這些科技股不僅在周四（25 日）亞洲市場交易時段大漲，美國盤前交易時段也走高。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 美股盤前上漲 4.12%、京東 (JD-US) 上漲 4.81%、網易 (NTES-US) 上漲 2.55%、百度 (BIDU-US) 上漲 3.92%。標普 500 指數與那斯達克指數期貨分別上漲 0.7% 與 0.8%。

同樣的這些科技股在亞洲市場表現也亮眼，阿里巴巴 (9988-HK) 港股周四收漲 8.75%、京東 (9618-HK) 收漲 11%、百度 (9888-HK) 漲 9.16%、網易 (9999-HK) 漲 5.25%。

中國國務院在落實穩經濟一攬子政策同時，再實施 19 項接續政策，提振投資人的風險胃納。該一攬子財政刺激計畫包括約人民幣 8,000 億元（1,170 億美元）的財政刺激，重點聚焦在基礎設施支出。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 領導的團隊周四在報告中表示，中國此次注資的目的是緩衝經濟對目前清零措施與持續延燒的爛尾樓危機影響。此外，中國國務院總理李克強還呼籲加快基礎設施投資項目審查。

巴隆周刊報導指出，儘管中國財政刺激政策提振股市，但仍有理由相信這並非緩經中國經濟壓力的靈丹妙藥。華爾街投行高盛預估，中國 2022 年經濟將成長 3%，低於政府設定的 5.5% 目標。

Haefele 報告寫到：「中國最新的刺激計畫並不能阻止住房銷售下滑，儘管基礎設施投資與潛在的成長可能會部分抵銷對國內生產毛額（GDP）的衝擊，並提振固定資產投資。」