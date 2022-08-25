〈泰福-KY展望〉考量CDMO人才不足 傾向與大型公司合作

泰福 - KY(6541-TW) 經營團隊調整後，將採取多樣化布局策略，除了持續開發生物相似藥物外，同步拓展 CDMO(委託開發暨製造服務) 業務，不過考量相關人才有限，傾向與大型業者合作。

董事長閻雲認為，台灣要發展 CDMO，除了需要技術外，最重要的是要開拓市場，不過很多業務都在國外，儘管各家 CDMO 業者都具備特色與技術，但台灣現在起步較晚，因此需要與各界合作。

閻雲說，CDMO 最好能提供完整的解決方案，讓藥廠從臨床試驗，一路到藥證申請等階段都能接上，此外，目前 CDMO 人才不足，加上 CDMO 要取得訂單不易，必須降低成本，又以行銷人才最為缺乏。

閻雲表示，未來 CDMO 策略會利用既有技術與大公司合作，不過考量台灣相關人才與資源較少，且整體市場發展比南韓慢，未來不會放太多資源，預計 20% 左右。

目前泰福就與中裕合作拓展 CDMO 業務，將抗體藥物複合體 (ADC) 及雙特異性抗體 (BsAb) 開發生產合作，從前端研發到生產、銷售攜手並進，同時會把製程升級到抗體藥物，生產技術挑戰性更高。

泰福負責前端細胞株開發、種源細胞篩選與建立以及初期生物製程開發，再交由中裕進行藥物生產製造，包括製程開發、技轉放大、GMP 批次生產等 。