生技廠6月獲利 明基醫每股賺0.41元 泰福-KY EPS -0.37元

生技廠近期股價走勢震盪，依主管機關規定公告自結，明基醫 (4116-TW)6 月稅後純益翻倍，達 1850 萬元，每股純益 0.41 元；泰福 - KY(6541-TW)6 月稅後虧損 1.3 億元，每股虧 0.37 元。

明基醫今日公告自結，受惠併購效益顯現，5-6 月營收 5.64 億元，年增 133%；稅前盈餘 5280 萬元，年增 513%；稅後純益 3090 萬元，年增 331%，每股純益 0.69 元。

明基醫第二季純益 3490 萬元，季減 60.19%、年增 938.04%，每股純益 0.78 元；上半年純益達 1.23 億元，年增 1387.21%，每股純益 2.75 元，超越去年全年。

明基醫主要布局三大領域產品，包括手術室、診斷與治療等相關醫療設備，輸液、呼吸照護、個人防護等醫用耗材，以及口腔與聽力等醫療服務產品，看好下半年手術室設備需求回升，並帶動醫療採購動能恢復至正常水準，營運有望進一步成長。

泰福 - KY 旗下乳癌生物相似藥 TX05、商品名 Valheric 查廠、藥證結果不如預期，美國 FDA 在完全回應信函 (CRL) 提到，TX05 仍有部分相似性需要釐清，需補充相關資料。

公司強調，藥效分析相似性問題，在臨床試驗中證明治療等效性，並已提交額外分析數據，正等候 FDA 審查修訂，公司已著手擬定解決所有問題策略，並將在未來幾個月，增加一些附加數據來支持相似性的論證。