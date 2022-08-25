美股重點新聞摘要2022年08月25日

今日操盤前瞻

傑克森霍爾全球央行年會開幕

美股財報 (盤後)：輝達 (NVDA)、Salesforce(CRM)、Snowflake(SNOW)

美股財報 (盤前)：拼多多 (PDD)、派樂騰 (PTON)

美國 Q2 GDP、核心 PCE 物價指數修訂值、上周失業金數據

拜登宣布學貸減免計畫 批評者憂加劇美國通膨

美國總統拜登周三 (24 日) 拍板學貸減免計畫，大多數學貸族可減免 1 萬美元，以幫助「被難以負擔債務拖垮的世代」，並兌現選舉承諾。此舉有助吸引年輕及進步派選民在 11 月期中選舉支持民主黨，但可能加劇火熱的通膨。閱讀全文...

輝達財報、財測均黯淡 警告本季遊戲市況仍有挑戰

因大環境景氣不佳導致遊戲部門疲弱，輝達周三 (24 日) 公布 2023 會計年度第二季財報、第三季財測雙雙遜於預期，並警告遊戲業務表現恐將持續低迷，對前景態度悲觀，拖累盤後股價挫跌逾 4%。閱讀全文...

Salesforce Q2 獲利營收均優 但下調全年財測 盤後跌近 7%

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 周三 (24 日) 公布第二季獲利和營收超過分析師預期，但對 2023 財年的預測令人失望，令盤後股價大跌 6% 以上。閱讀全文...

Cleveland-Cliffs 全面調漲鋼品價格 每噸至少漲 75 美元

美國第二大鋼鐵製造商 Cleveland-Cliffs 週三 (24 日) 宣布調漲熱軋鋼、冷軋鋼和塗鍍鋼等所有鋼品的現貨基準價格。閱讀全文...

蘋果秋季新品發表會 9/7 登場 iPhone 14 等新品料將亮相

蘋果周三（24 日）正式發出秋季新品發表會邀請函，將於 9 月 7 日周三美國時間上午 10 點 (台灣 9 月 8 日凌晨 1 點) 舉行發表會，此次主題為「Far Out」，預料 iPhone 14 等一系列新品將亮相。閱讀全文...