〈美股盤後〉市場靜待鮑爾傑克森霍爾演說 道瓊標普終結連三黑

聯準會主席鮑爾 (JeromePowell) 於全球央行年會發表演說前，美股主指週三 (24 日) 開盤後狹幅震盪，道瓊和標普收漲逾 0.1%，結束連續三個交易日跌勢。

政經方面，美國總統拜登宣布減免學生貸款的新措施，針對年收入低於 12.5 萬美元的個人，或年收入 25 萬美元的家庭，免除每名借款人 1 萬美元的聯邦學生貸款，而針對靠聯邦佩爾助學金 (Pell Grants) 上大學的借款人免除 2 萬美元的學生貸款債務。

隨著期中選舉接近，這項政策有助吸引較年輕及教育程度較高的親民主黨選民，不過這可能提高美國高通膨壓力。

市場等待美國聯準會 (Fed) 於 25~27 日在傑克森霍爾主辦的全球央行年會，此前，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 週二表態：「高通膨的情況下，我寧願過猶不及地降低通膨，直到有明確證據表明高通膨正在回落。」

不過，諾貝爾經濟學獎得主、美國哥倫比亞大學教授史蒂格里茲 (Joseph E. Stiglitz) 週三警告，過度升息可能讓通膨問題加劇，因為升息不能解決供應端問題，甚至可能使情況變得更糟，企業可以在不失去業務的情況下提高價格，房東可能會轉嫁不斷上升的利息成本給租戶。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.98 億例，死亡數突破 646 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 125 億劑疫苗。美國第一夫人吉兒 (Jill Biden) 新冠病毒檢測呈「陰轉陽」，拜登將在未來十天內在室內和與他人接觸時配戴口罩。

週三 (24 日) 美股四大指數表現：

能源、房地產和金融是標普 11 大板塊中表現最好的板塊。同時，資訊科技、醫療保健和必需消費品板塊表現落後。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.18%；Meta (META-US) 上漲 1.33%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.13%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.24%。

道瓊成分股逾半走揚。開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.55%；IBM (IBM-US) 下跌 1.12%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.48%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.28%；波音 (BA-US) 上漲 2.21%。

費半成分股互有消長。美光 (MU-US) 上漲 0.78%；AMD (AMD-US) 漲 0.26%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.24%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.19%；德儀 (TXN-US) 跌 0.19%； 高通 (QCOM-US) 漲 0.42%。

台股 ADR 普遍疲弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.55%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.84%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.54%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.18% 至每股 167.53 美元。蘋果週三發出秋季新品發表會邀請函，時間訂於美國西岸時間 9 月 7 日上午 10 點 (台灣時間 9 月 8 日凌晨 1 點)，屆時除了將推出 iPhone 14 系列外，還可能推出 Apple Watch series 8 系列等眾多新品。

蘋果週三發出秋季新品發表會邀請函 (圖片：蘋果)

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.22% 至每股 891.29 美元。特斯拉週三盤後執行「1 拆 3」股票分割，週四開盤時以分割後價格進行交易，這是特斯拉不到兩年時間二度進行股票分割。

拜登宣布學貸減免後，金融科技公司 SoFi (SOFI-US) 上漲 4.54% 至每股 6.45 美元。Jefferies 分析師 John Hecht 認為：「雖然許多細節仍有待確定，但 SoFi 會員平均年收入約為 17.0 萬美元，遠高於拜登計劃設定的 12.5 萬美元年收入上限，這消除了一個懸而未決的問題。」

視訊會議軟體公司 Zoom (ZM-US) 週三上漲 2.82% 至每股 83.61 美元。 Zoom 週二重挫 16.54% 之際，「科技女股神」 Cathie Wood 卻選擇重新進場買入逾 80 萬股。

美國高檔時裝零售公司 Nordstrom (JWN-US) 暴跌 19.96% 至 18.57 美元。繼梅西百貨後，Nordstrom 下調今年財測，主因是需求下降和庫存積壓的情況下，業務有所放緩。

經濟數據

美國 7 月耐久財訂單月率初值報 0.0%，預期 0.6%，前值 2.0%

美國 7 月核心耐久財訂單月率初值報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 7 月季調後成屋簽約銷售指數月率報 1.0%，預期 - 4%，前值 - 8.9%

美國 7 月季調後成屋簽約銷售指數年率前值 -22.5 ，預期 21.4%，- 19.8%

美國上周 (截至 8/19) 原油庫存變動報 - 328.2 萬桶，預期 - 93.3 萬桶，前值 - 705.6 萬桶

華爾街分析

Commonwealth Financial Network 投資管理主管 Brian Price 稱：「市場目前正處於裹足不前階段，鮑爾鷹派談話預期下，美股在接近持平的水平徘徊。 」

Kleinwort Hambros 投資長 Fahad Kamal 表示：「各地增長都在急劇下降，經濟狀況減弱的訊號明顯，但我認為鮑爾將堅持鷹派語氣，他必須對通膨採取強硬行動。」

美銀財富管理公司策略師 Lisa Erickson 認為：「在目前的情況下，聯準會存在下個月大舉升息的風險。鮑爾可能會在央行年會上向市場作出此前瞻指引，股市可能會遭受更大損失。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主