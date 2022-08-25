Cleveland-Cliffs全面調漲鋼品價格 每噸至少漲75美元

美國第二大鋼鐵製造商 Cleveland-Cliffs 週三 (24 日) 宣布調漲熱軋鋼、冷軋鋼和塗鍍鋼等所有鋼品的現貨基準價格。

Cleveland-Cliffs (CLF-US) 週三尾盤時段宣布，所有鋼品價格至少每噸將上調 75 美元，此舉針對北美新訂單且立即生效。

此消息激勵 Cleveland-Cliffs 週三跳漲收紅 2.01% 至每股 18.24 美元。今年早些時候鋼鐵價格強勁時，Cleveland-Cliffs 股價飆升至每股 33 美元以上，但隨著鋼鐵夏季價格疲軟其股價回落。

許多鋼板材料廠商認為鋼板供應過剩，因為目前鋼鐵價格處於年初水平的一半，研判美國鋼板將出現減產，不過，Cleveland-Cliffs 執行長 Lourenco Goncalves 週一否認可能減產的消息。

Goncalves 提到：「Cliffs 和對手 Nucor 在向美國市場供應鋼材時都表現得非常好，雖然不能否認價格已經惡化，但我們有成本結構，不需要這樣做 (減產)，適者總能生存下來。」

Goncalves 還提到，電動汽車製造商正全力使用鋼鐵。隨著電動汽車行業興起，鋼鐵材料優勢明顯，憑藉高強度和低成本的特點，廣受各大汽車製造商的青睞。

作為美國汽車市場最大的鋼鐵供應商，Cleveland-Cliffs 為通用汽車、福特、豐田 (Toyota)、日產 (Nissan) 和 Mercedes-Benz Sprinter 一眾老牌車企提供鋼鐵材料。