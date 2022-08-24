今年折疊手機滲透率1.1% 2024年突破2.5%

研調機構 TrendForce 今 (24) 日出具報告指出，隨著技術材料演進，預期今年 OLED 折疊手機滲透率將達 1.1%；在手機品牌旗艦折疊新機陸續推出，規格提升、價格更具競爭力，2024 年滲透率可望突破 2.5%。

手機品牌三星、小米及 Motorola 陸續推出新機，TrendForce 針對折疊機型態、規格及技術三方面進行分析。手機型態方面，依使用喜好可分為方便攜帶、掀蓋式的上下折以及展開後能充當小型平板的左右折。

外觀型態則是有需要添加副螢幕的內折，跟重量較輕，但螢幕裸露有刮傷風險的外折。外折半徑雖然較大，但對模組機械性能與轉軸設計有挑戰，由於螢幕裸露須保持任意角度下都能與轉軸緊密貼合；內折半徑較小，所承受的壓應力較大，容易造成折痕及相關可靠度問題。

不過，依照一般使用習慣，內折若能有效減輕重量跟消彌折痕，加上螢幕被機身保護的優勢，應該更有機會受到消費者青睞。

規格方面，上下折疊螢幕的尺寸約落在 6.5-7 英吋，左右折疊螢幕則是 7.5-8 英吋。刷新率的部分兩者主螢幕均採用 120Hz，左右折疊的副螢幕開始由 60Hz 往 120Hz 推進，上下折疊的副螢幕則是受限螢幕大小維持在 60Hz。

TrendForce 表示，小米轉軸開始採用碳纖維材質，重量減輕 35%，加上自行研發的微水滴形態轉軸，相較其他機種來說，平均厚度減薄 18%，使得整機折疊後與 iPhone 13 pro 厚度相當接近。

moto razr 2022 則是採用雙旋水滴式星軌轉軸，由於雙軸結構空間較大，折疊後的水滴弧度半徑可訂在不易產生折痕的 3.3mm，折疊無縫外也支持多角度。

Galaxy Z fold4 優化屏下相機的像素設計，來提高分辨率、減輕目視問題；小米則是直接打造新的使用者習慣，將自拍鏡頭移往副屏，但對於工作開視訊會議，屏幕大小似乎略嫌不足。

TrendForce 表示，此波新上市的折疊手機，面板供應商 SDC(Samsung Display Company) 可說是最大的贏家，但隨著產業鏈技術不斷提升，將有更多面板供應商加入此行列，形成價格競爭態勢。

從目前品牌廠的選擇來看，除原本深耕 OLED 應用的京東方 (BOE) 外，近期發表許多技術的維信諾 (Visionox) 可望從中突圍，供應比重應該會大幅提升；至於小米與華星 (CSOT) 合作 Mix Fold 後，今年似乎把眼光轉向天馬 (Tianma)，預期天馬應該會有更多折疊的產品登場。